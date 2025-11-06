專訪花蓮救災總指揮／2個月任務20天完成 季連成：現場彷彿世界末日

季連成接受《鏡報》專訪時侃侃而談，強調要前往花蓮之前早就「心裡有數」。（圖／李智為攝）

花蓮光復鄉遭受馬太鞍溪堰塞湖溢流的泥水襲擊之後，行政院政務委員季連成被派往進駐協助溝通整合，其工作態度嚴明，指導節奏明快，讓原先預計要花上幾個月的救災工作濃縮在一個月內就達成目標。季連成接受《鏡報》專訪時侃侃而談，強調要前往花蓮之前早就「心裡有數」；曾任軍職的他，也拿出「超前部署」的態度，早已想好該如何調整，以求短時間內完成救災作業。

回想起當初被派到花蓮時，季連成說，當時開始救災後1週，行政院長卓榮泰認為救災「不是那麼順利」，因此對於派駐花蓮，他早就心裡有數，並事先想好到花蓮後，要從哪個步驟開始來做調整，早就超前部署。他透露，當時行政院已感受到中央投入救災，跟縣府、國軍協調不夠順暢，因此才會由他親自出馬，調整整合機制。

「現場彷彿世界末日！」季連成描述剛到花蓮災區的情景，他表示，如此震撼的景象，有如海嘯一般，連救災人員進到這個災區後，也會慌亂一陣子。各地湧進45萬人次志工協助救災，缺乏統合；他為此成立約20人的「分流任務小組」，編入預備替代役、志願役，並備好軍用卡車，依各災區需求撥補人力物資，在整合機制發揮下，救災成效顯然好了許多。

季連成回憶，第一天抵達災區現場，發現跟預想的差異很大。他原先僅預估家屋、道路遭泥水襲擊，沒想到現場竟有將近600公頃的農田被淹沒，尤其堰塞湖的威脅依然存在，每天只能向老天祈求；畢竟救災量能有限，已沒有太多餘力處理堰塞湖再次溢流。

所幸，最後順利在10月18日完成撤離演練，也讓季連成懸著的心總算放下。季連成說，其實這次演練進步了很多，但他個人只給「85分」，因為仍有改進空間；他坦言，和縣府之間確實容易有不同看法，例如在討論過程中，已做出可原地「垂直避難」的結論，但縣府依然想要全數撤離。

季連成表示，堰塞湖溢流可能只有1小時的緩衝時間，若要大型疏散相當困難「當然來不及」，尤其首次出現災難時，多數都是仍在1樓的居民罹難，因此垂直避難確實是安全可行的，但中央和花蓮縣府卻無法達成共識。幸好後來採取兩階段混合式疏散，在1個半小時內將1000多名居民疏散完畢。

工作時鐵面無私、堅守原則的季連成，私底下也有柔情一面。救災工作告一段落的最後一場記者會上，他說著說著，一度哽咽。

被問到當時想起什麼而哽咽？季連成感性說道，他曾前往罹難者的靈堂上香，並代替卓榮泰發放慰問金，每當想起這段回憶，總會忍不住悲從中來。

季連成也說，當他要派駐花蓮時，很多人都說救災工作困難，沒有2、3個月做不來，可當他到場視察完畢後，便給自己規劃20天的期程，因為只要工作態度、步調正確，就能在既定時程內完成。

他透露，自己當時每天工作長達15個小時，而為了要在20天內完成救災，也要求下屬分成兩班，日夜不停地執行相關作業，最後順利在短時間內達成目標，為此他也要向同仁致上謝意。



