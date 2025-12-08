專訪萬海少東1》醞釀6年、錄製60首歌 陳致遠明年出新專輯

「我準備了6年，新專輯預計明年推出！」萬海第三代、誼遠控股體系董事長陳致遠，10月初接受本報專訪時透露，自己籌備多年的專輯即將問世。

今年63歲的陳致遠，是萬海陳家家族轉投資事業總舵手，在商場上以併購聞名，私底下的他，其實擁有一副好歌喉，不僅在家設有專業等級的卡拉OK系統，還配備一支專屬伴奏樂團，無論是在公司尾牙、朋友聚會，總能聽見他開嗓演唱，2011、2014年，更登上國家音樂廳舞台，成為首位受邀該場館獻唱的企業家。

六年磨一輯 唱出企業家的另一面

為了留下紀念，2010年，陳致遠曾出一套4張CD的專輯，如今又有新專輯即將問世。「這張專輯難度比之前更高，挑戰很多我以前不敢唱的音域。」只見他興奮地向本報分享最新計畫，透露新專輯醞釀6年，共錄製60首歌，目前正在進行後製當中。

有別於之前的專輯，這次陳致遠在曲目上特別精挑細選，「主要是挑選沒唱過的歌、挑戰沒唱過的方式。」談起新專輯，他眼睛都亮了起來，笑說自己專挑「難」的唱。

今年9月，陳致遠自掏腰包籌辦《英雄有愛》公益音樂會。（圖／陳致遠提供）

父女合唱入專輯 女兒、警界「美聲」齊登場

「為了新專輯，我邀請了很多音樂家，最特別的是，這次我還和女兒一起錄製。」陳致遠說，女兒從小也愛唱歌，過去曾待過合唱團，父女為了新專輯煞費苦心，歷經多時才完成歌曲錄製，但對於兩人合唱什麼曲目，他卻保密到家，還賣起關子：「到時後就知道了！」

除了愛女獻聲，陳致遠還找來有「聲樂局長」稱號的前台北市警察局長陳嘉昌，年近70的他，曾擔任過警政署副署長、主任秘書等職位，私底下擁有一副好嗓音，能從「茶花女」唱到「菊花台」，不管是歌劇、流行音樂都難不倒，曾在不少場合獻唱。

音樂完美主義 從音準到情緒全力以赴

談起對音樂的喜愛，陳致遠笑說：「音樂這件事要有熱情，我不敢說自己有天分，但音感還不錯，也許是受我母親影響吧。」他的母親張婉韻畢業於日本武藏野音樂大學，是正統科班出身的音樂人，或許遺傳了母親的基因，他對旋律的敏銳與穩定節奏幾乎是與生俱來，在性格上也承襲媽媽的細膩與堅持。

儘管工作繁忙，陳致遠在音樂上同樣一絲不苟，從音準、氣息到表演情緒，他都要求自己必須達到專業水準，甚至花很多時間去保護及保養聲音，如今新專輯終於進入後製階段，他拍胸脯保證：「成果不會讓大家失望！」