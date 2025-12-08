專訪萬海少東2》美聲董座自辦音樂會 萬海第四代登台獻唱

9月7日晚間，台北市士林區下了一場大雨，不少政商名人卻紛紛湧入台北表演藝術中心，包括宏碁創辦人施振榮、富邦集團董事長蔡明忠與陳藹玲夫婦都難得現身，就是為了參加萬海第三代、誼遠控股體系董事長陳致遠籌辦的《英雄有愛》公益音樂會。

今年63歲的陳致遠，可說是被企業耽誤的演唱家，他長期持續接受歌唱訓練，曾二度受邀在台灣國家音樂廳，為國家交響樂團舉辦的募款音樂會獻唱，也曾受邀於慈濟與灣聲樂團「名人音樂會系列」擔綱全場的演出，並受邀參與多場不同的音樂會。

夢想實現 企業家親自登上舞台

長年贊助及參與許多各種慈善、公益、文化活動的陳致遠，心中一直有個夢想，就是希望能舉辦一場完全屬於自己的音樂會，「如果這場音樂會又能夠兼顧行善助人的目的，那不就是最棒的一件事嗎？」於是，他花一年時間籌備，終於催生出這場音樂會，「我找了很多親朋好友來聽我演唱，順便一起做公益！」

廣告 廣告

陳致遠為了舉辦音樂會煞費苦心，邀請多位國際級音樂家無償共襄盛舉，包括柴可夫斯基國際小提琴大賽與印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎得主、林肯中心新銳藝術家獎得主的三位小提琴家，以及史坦威鋼琴全球親善大使等，還找來國家青年交響樂團（NSYO）、高雄市交響樂團駐團指揮吳曜宇，同時邀請音樂人黃國倫與寇乃馨伉儷主持。

整體演出規劃與製作由天后張惠妹的王牌製作人陳鎮川團隊擔綱，音樂總監則是華人圈首屈一指的陳飛午老師擔任，堪比頂規天王級演唱會。

陳致遠找來天后張惠妹的王牌製作人陳鎮川團隊坐鎮，音樂會，堪比頂規天王級演唱會。（圖／陳致遠提供）

陳致遠的造型令人驚豔，還穿上乞丐裝拿掃帚掃地。（圖／陳致遠提供）

父女合唱感動全場 萬海第四代首次亮相

而這次音樂會最讓人驚艷的就是，萬海第四代成員首度亮相。陳致遠邀請女兒陳昱安同台演出，二人合唱迪士尼鐘樓怪人曲目《God help the outcasts（神幫助流離失所的人）》，希望大家可以為社會多做一點事、關懷每一個角落。

陳致遠回憶，父女倆為了同台演出，提前半年開始練唱，每個週末都到錄音室排練。「她在合唱團練過，對聲音控制很好，有一次我想多聽她唱一點，所以故意不出聲，她卻瞪我一眼，以為我忘詞。」陳致遠在談笑中透露出父女間真摯的情感。

音樂結合公益 捐款破六千萬回饋社會

隨著公益音樂會順利落幕，也順利募款約6,000萬元，全部捐給十個公益團體，陳致遠除了負擔所有的成本外，也再捐出相當所有捐款的百分之五的金額；另外為了感謝台北藝術中的合作和支持，他也捐款300萬元給台北藝術中心，支持人才培育計劃，並再另捐300萬元給台北市政府社會局社福專戶。