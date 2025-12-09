專訪萬海少東3》籌備一年緊盯細節 看陳致遠辦音樂會學管理

萬海第三代、誼遠控股體系董事長陳致遠，是萬海陳家家族轉投資事業總舵手，在商場上以併購聞名，私底下的他，其實擁有一副好歌喉，不僅出演唱專輯，今年9月還自辦公益音樂會。身為細節控的他，從選曲、場地、座位名單，全部一手包辦，讓人見識到他的執行力。

音樂會如企業專案 一年籌備精準執行

陳致遠透露，自己歷經一年精心籌備，終於讓《英雄有愛》公益音樂會順利登場。身為主唱的他，以中、台、英、日、法、義六種語言演唱17首歌，所有的歌曲都是全新編曲，整體演出規劃與製作由天后張惠妹的王牌製作人陳鎮川與他的團隊擔綱，音樂總監則是華人圈首屈一指的陳飛午老師，歌唱指導為長期指導陳致遠的魏世芬老師，並由名音樂人黃國倫與名主持人寇乃馨共同主持。

廣告 廣告

另外，陳致遠也找來音樂界多位重量級人物站台，包括高雄市立交響樂團指揮吳耀宇、史坦威鋼琴的國際代言人陳毓襄、美國印地安娜波里斯小提琴大賽金牌林品任、柴可夫斯基小提琴大賽首獎得主曾宇謙、林肯中心新銳藝術家獎得主黃俊文，長榮交響樂團及灣聲樂團大提琴客座首席陳世霖、長笛家蕭雅心，還有歌手壐恩、陳品伶、羅瑄（小花）、段旭明，林玟圻（Ctwo）也獻唱演出。

音樂會地點則特別挑選在台北藝術表演中心的球型劇場，「我從出生到7歲為止，都住在士林。」陳致遠說，台北藝術表演中心就位在士林，對他來說別具意義；此外，球型劇場是一個由外國名家設計的表演埸地，不論色彩、氛圍、與空間感都很特別，加上圓球型的設計，觀眾席死角非常少，觀賞角度良好。

為了在音樂會當天展現最好的一面，陳致遠花很多時間練唱、保護聲音。（圖／陳致遠提供）

細節控的完美主義 從舞台到聲音零誤差

陳致遠透露，自己其實有呼吸道過敏的問題，曾首創把跑步機、自行車練習台或以及飛輪分別搬入國家音樂廳、北流、等誠品表演廳的後台休息室，「我必須在演唱之前高速踩踏這些機器，或快速的跑步，讓心跳呼吸急速提昇，使呼吸道擴張，聲音才出得來。」

他平常也花很多時間去保護及保養聲音，平常每2天左右吃一次過敏藥、用鼻噴劑，這次在音樂會前2個多月起改為天天用藥及洗鼻子、蒸鼻子，以減輕過敏症狀。

陳致遠說，自己通常平均每個月出國2～3次，但自今年6月下旬起，他便停止所有跨洲跨洋的長程旅行，只有7、8月各一次在亞洲短暫的兩、三晚的公務旅行，爾後，自8月15日到9月7日前的24天完全閉關，完全停止所有應酬及出席公開活動、完全不飲酒，以便保持身體及聲音之最佳狀態並防止感冒及感染。

夏天喜歡在海上游泳的陳致遠，今年夏天完全沒有海泳，避免鼻腔感染，最後一個月並停掉最愛的羽球及自行車爬坡運動，以免受傷，影響排練及演出。

投資布局如指揮樂團 精準節奏創造價值

陳致遠辦音樂會的方式，和他經營事業、做投資的邏輯其實如出一轍，做任何事情前，都要掌控細節、預先規劃，最後才能精準執行，「做任何事情前都要小心，一定要謹慎評估風險。」他說，事前準備得越仔細，變數就會越少。

多年來，陳致遠透過旗下「楓丹白露」與「誼遠投資」等公司，以併購與策略整合打造投資版圖。2005年，他先拿下國聯光電主導權，隨後推動晶電與國聯光電合併，再整合元砷、連勇兩家公司，成功讓晶電躍升為全球最大的磊晶廠；2008年金融海嘯前夕，他精準判斷市場高點，將所投資的新加坡聯合科技（UTAC）順利脫手，全身而退，展現靈敏的市場嗅覺與風險控管能力。

2012年，在前遠東航空董事長崔湧引介下，陳致遠進一步投資華航關係企業台勤與華儲，目前以中華航空事業發展基金會法人代表身分，進入華航董事會。

面對當前政經情勢不穩定，陳致遠表示：「這會帶來很多不確定性，但是也會產生一些新的機會。」唯有在變動中維持穩定，才是最大的競爭力。