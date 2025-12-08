專訪萬海少東4》關稅戰開打 萬海投資舵手這樣說

美中貿易緊張局勢升溫，全球供應鏈再度面臨重組壓力。萬海第三代、誼遠控股董事長陳致遠，長年投資於航運、光電、半導體與航空等產業，面對此波關稅戰，他說：「關稅會影響一切，但也創造機會。」市場的震盪不只是挑戰，也會帶來機會。

萬海第三代角色分工 本業與投資形成雙引擎

萬海成立於1965年，由陳勇一手打造，之後交由二代陳秀實、陳朝傳、陳朝亨及陳清治四兄弟掌管，2008年由第三代全面接棒，目前事業版圖航運、造紙、產險、銀行與育樂，整體規模超過千億元。

其中，萬海本業由陳柏廷負責，他是老三陳朝亨四子，出生後就過繼給陳朝傳；而陳致遠則是陳朝亨的長子，留美學成返台後，便投入家族企業的轉投資布局，使萬海從航運本業延伸至不同領域，在家族中同樣扮演重要角色。

陳致遠（左四）與陳柏廷（右二）其實是親兄弟，一人負責家族轉投資、一人負責航運本業。（圖／記者劉國泰攝）

關稅戰開打 他看見的不只是風險

談起美中貿易角力對航運與實體經濟的影響，陳致遠直言：「關稅戰會影響所有的事情。而且很多時候，川普是利用關稅作為手段，來達到他想做的事情。」在這樣的情況下，產業勢必會進行重組。

「不過，這反而為台灣創造機會。」陳致遠觀察，美中貿易戰造成供應鏈重新分布，部分製造業與貨物流向將因此轉移至台灣或台商在東南亞的基地，雖然產業重組帶來不確定性，但同時創造了台灣新的契機。

供應鏈重組 航運迎來新挑戰與新機會

「隨著美中關稅戰開打，對航運業來說，同樣會帶來挑戰與機會。」陳致遠分析。事實上，供應鏈變動導致貨物流向不穩，船公司需不斷調整航線與班次，如果布局不及時，就可能出現「某區爆倉、某區空艙」的營運風險；此外，貿易緊張導致客戶下單保守，貨櫃市場容易出現運價大起大落，這對航運公司在資金調度與船期管理上都是考驗。

不過，美中關稅戰讓許多台商將生產重心轉往越南、泰國、印尼、印度等地，甚至部分高附加價值製造回流台灣，這種「生產分散化」的趨勢，重新改變了航運路線與貨物流向；此外，當跨國企業調整供應鏈節點時，從零組件到成品的中短程運輸需求增加，航運公司有機會承接更多中轉貨量。

萬海擴大船隊 提前布局新局勢

面對全球政經情勢不穩定，萬海近年持續推動造船計畫，陸續引進多艘新型環保貨櫃船，主打低碳節能與高效率運輸，並著重於強化亞洲航線與跨太平洋市場布局，藉此分散市場風險、迎接新一波供應鏈重組契機。

業界人士指出：「航運業的投資週期長、回收時間慢，要提前5到10年看。」雖然目前國際市場仍受關稅與能源價格干擾，但正因如此，更要趁景氣波動時「備船、備力」，為下一個成長周期做準備。而這也呼應陳致遠所說，面對貿易戰與地緣政治的不確定性，企業必須保持彈性與紀律，一邊穩健經營，一邊伺機而動。