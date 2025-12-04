專訪蕭美琴「駐白宮特派員收台灣大禮」秒開嗆中國！網見真相笑：懂送

國際中心／曾郁雅報導



中國近年多次對台灣使出經濟制裁、試圖造成恫嚇，曾於2021年宣布進口台灣鳳梨，除此之外近日隨著日本首相高市早苗針對「台灣有事」表態，中國也宣布停止進口干貝，甚至停飛日本班機，招術頻出獲得國際關注，近日副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目主持人、兼駐白宮特派員的溫特斯（Natalie Winters）專訪，當天向他送上「2大禮」讓對方讚不絕口，甚至為此直接發文開炮中共，此舉一出立刻掀起全網討論，更讓台灣「這精品」再次獲得全網關注。





專訪蕭美琴「白宮特派員收大禮」秒開嗆中國！美媒「猛讚台灣」網一看真相笑：懂送

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」節目主持人溫特斯專訪。（圖／翻攝自蕭美琴@臉書）

美國媒體「戰情室」節目主持人兼駐白宮特派員溫特斯（Natalie Winters）於個人經營X帳號，曬出自己站在美國國會大廈前方、手捧「台灣鳳梨酥」的照片，只見他露出燦爛笑容，大讚「台灣鳳梨酥實在太美味了，連中共都怕到禁止」，甚至開嗆北京當局「北京的法律戰術只會讓台灣鳳梨更受歡迎～」，據了解，溫特斯日前來台灣專訪蕭美琴，就收到來自副總統準備「鳳梨酥」和「小泡芙」作為歡迎禮。

專訪蕭美琴「白宮特派員收大禮」秒開嗆中國！美媒「猛讚台灣」網一看真相笑：懂送

溫特斯曬出自己收到來自蕭美琴「台灣大禮」，忍不住開嗆中共了。（圖／翻攝自X@nataliegwinters）

許多台灣網友看到溫特斯的分享都大讚蕭美琴「懂送」，同時也讚溫特斯「很懂吃」，留言討論：「北京越打壓，我們吃起來越香啦！」、「美國人的政治幽默，值得我們欣賞」、「中共什麼都怕」、「她下次來的時候會是芒果生產期，台灣是一個國家來了就會再來的國家，會上癮的」、「台灣小吃征服世界」、「好美呀！」、「100分！」、「頭腦清楚人又美！」、「佳德鳳梨酥就是2022年為了不給中國產品配方，斷然放棄中國市場的食品廠之一！」。









