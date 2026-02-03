專訪諾貝爾獎得主 John Martinis 創造世界第一個量子位元的關鍵時刻

【緯來新聞網】在美國西岸的冬日午後陽光裡，緯來財經在洛杉磯訪問了 2025 年諾貝爾物理學獎得主 John Martinis 博士。剛從斯德哥爾摩領完獎的他，笑稱生活因為祝賀而變得有些「瘋狂」。然而，當話題轉向量子物理，他眼中閃爍的神采，依舊與他在影片中回憶四十年前，初入實驗室時的專注如出一轍。

（圖／羅正輝攝）

這場摘下科學桂冠的旅程，是 Martinis 博士與導師 John Clarke 及夥伴 Michel Devoret 共同努力的成果。回顧 1980 年代證明「量子效應存在於宏觀電路」的實驗，他坦言起初簡直是「一場災難」，當時團隊在較高的溫度下（1 到 4 克耳文）以過於簡單的方式組裝設備，導致實驗完全行不通。



他們隨即意識到這本質上是一個微波實驗，必須嚴格屏蔽從室溫環境滲入的無線電波與微波干擾。為了攻克這個難題，花費數月仔細研究，甚至向天文系借用專業的微波設備來理解並重新設計裝置。當實驗裝置變得精密且干擾受控後，數據呈現出完美的物理規律。



談到研究生涯中印象最深刻的時刻，莫過於他在儀器螢幕上親眼捕捉到三個完美的能階峰值。那一刻，不僅是證明了宏觀電路中量子效應的存在，更是創造了世界上第一個量子位元（Qubit）。這項突破將抽象的物理理論轉化為現代工程的基礎，為今日全球量子運算產業奠定了最根本的基石。



專訪中，Martinis博士也分享了獲獎當晚，太太守護他睡眠的溫馨插曲，談起當年那個擠在人群外圍、遠遠聽著知名物理學家費曼(Richard Feynman)回答問題的研究生，是如何受啟發，而決定投身這場長達四十年的量子科學馬拉松。



想知道世界第一個量子位元誕生的背後故事？請點擊下方連結鎖定「緯來財經 YouTube」《投資聊一SHOT》，更多與 Martinis 博士的深度對談與科學細節，都將在影片中完整呈現。

