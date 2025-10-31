專訪豬瘟權威李淑慧 「同島一命拼清零」

▲專訪研究傳統豬瘟權威李淑慧博士（左1），談台灣如何防堵非洲豬瘟。（圖／農業部提供）

[NOWnews今日新聞] 10月22日台灣爆發非洲豬瘟案例，農業部緊急召開記者，官員一字排開包含農業部長陳駿季、次長杜文珍，研究傳統豬瘟的權威博士李淑慧則以專家代表列席，NOWNEWS專訪李淑慧，如何打贏這場防疫戰爭。

背景：李淑慧，現任國立臺灣大學獸醫專業學院兼任助理教授、中華民國獸醫病理學會理事、衛福部實驗室生物安全查核委員、中華民國獸醫外科醫學會理事長。專業與研究領域為獸醫病理學、經濟動物疾病診斷及防治、獸醫分子病理學、人畜共通傳染病病理學、動物生物安全第三等級實驗室管理、獸醫推廣教育。

（以下Q＆A形式問答）

NOWNEWS問：此次疫情的「破口」是什麼？為何要全面禁廚餘？

李淑慧：從現有跡證看，最大風險就是廚餘。不論哪個角落、哪塊肉殘留病毒，只要「不讓豬吃下去」就能切斷感染鏈。非洲豬瘟只感染豬，不會感染人。病毒在環境中並不特別頑強，不過一旦進入豬隻體內會大量複製，因此從中央到地方明快宣布全面禁用廚餘、並同步「禁宰禁運」延期15天是對的、也是必要的防堵手段。

NOWNEWS問：輿論批評台中市政府督導不力導致疫情爆發，該如何看待？

李淑慧：台灣過去沒有本土的非洲豬瘟經驗，大家都是「第一次」。政府是主動在系統中發現異常並啟動處置，不是滿地著火才滅火。地方動保單位人力、資源有限，中央、地方共同面對疫情，外界不需過度苛責。

NOWNEWS問：全國養豬場該如何因應疫病？首要任務是什麼？

李淑慧：先把「外部生物安全」做好，把病毒擋在豬場外。飼料、物資、調入豬隻全都要控管，員工用餐的廚餘與豬飼料嚴格分流，豬肉製品一律不得進入飼養區。再來是「內部生物安全」，發現異常豬隻個體，立即圍堵，避免在豬場內擴散。

NOWNEWS問：如何進行豬場的「3區分離」，實務要點為何？

李淑慧：牧場動線要劃成污染區、緩衝區及清淨區3層。進出得照順序完成更衣、消毒與物資轉換，最怕從污染區直接闖入清淨區、又折返，等於是把病原帶來帶去。

NOWNEWS問：廚餘養豬該如何管控？

李淑慧：很多人以為「煮熟就安全」，但廚餘成分複雜、介質不同，實務上很難保證所有固體中心溫度達90°C且維持1小時。這也是許多國家首發疫情常與廚餘有關的原因。

NOWNEWS問：廚餘養豬戶如何轉型？

李淑慧：建議改走液態飼料（水料）或標準化飼料。相較於自行蒐集、烹煮廚餘，味道難聞、耗能高、養豬場域易髒亂，還要花大量時間運送與處理，使用配方飼料更乾淨、效率高，讓豬隻的飼養期縮短，肉品質也更穩定，符合動物福利與市場期待。

NOWNEWS問：禁廚餘會讓養豬成本上升，農民會怕撐不住？

李淑慧：過去看似省飼料錢，其實付出的是健康、時間與風險成本。轉用飼料養豬初期會痛，但長期來看是更有效率、更可持續的做法。政府也應在過渡期提供協助配套，讓廚餘從餵豬走向更高產值的科技處理與資源化。

NOWNEWS問：防堵非洲豬瘟疫情，有哪些國際標準可依循？

李淑慧：我們一貫以世界動物衛生組織（WOAH）的規範為圭臬，台灣也是會員國。國內訂有《動物傳染病防治法》等相應規定與SOP，這些年政府、學界、地方每年都在演練與精進防堵非洲豬瘟，現在要做的是，確實把準備好的SOP做到位，才能成功防守病毒。

NOWNEWS：除了養豬戶，社會大眾能做些什麼？

李淑慧：請包容短期不便，支持禁載禁運與廚餘改流向，餐飲與供餐端須共同承擔減量與妥善處理廚餘的責任。台灣是科技島，應以科技方法把廚餘變資源，打造新的產業鏈。

NOWNEWS：對中央與地方政府的建議？

李淑慧：中央與地方要一條心共同防堵疫病，像這次農業部第一時間進駐前進指揮所就是正確示範。地方政府也應由環保、農業、警消等跨局處支援，別把重擔只丟給動保處。

NOWNEWS：對養豬戶的提醒？

李淑慧：守好自家場域，不要心存僥倖。嚴禁使用來路不明、違法的疫苗或生物製劑，國際經驗（如中國、越南）已證明這條路是失敗且更危險的。把外內部生物安全逐條落實，你們絕對有能力守住。

對於病毒清零我是樂觀的，這波事件中，政府是主動偵測後迅速收斂風險點，只要全民同島一命、牧場做好生物安全、餐飲端配合減量與分流、政府與地方協力應變，台灣是有條件打贏這場戰役，也能趁勢推動產業升級，讓滷肉飯與台灣豬的招牌更穩、更長久。

