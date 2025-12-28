專訪選在南投209廠 總統盼國防產業成新護國神山

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統賴清德接受三立新聞「話時代人物」專訪將於今晚8時播出，總統今天透過臉書表示，他選在第209廠接受節目主持人鄭弘儀訪問，希望讓大家親眼看到，國防預算背後代表的是真實國防戰力，國防產業不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。

賴總統透過臉書表示，國防部軍備局生產製造中心第209廠，是台灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」出生的地方，包括40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車，都是在這裡生產製造。

總統說，為何特別選在這裡接受專訪，因為他希望讓大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實的國防戰力。能夠提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民的生命財產安全。

總統表示，「投資國防，就是投資和平！」在今晚的節目中，他會談到台灣如何透過「國防自主」與「對外採購」並進，打造堅韌的「台灣之盾」；必須要有保護自己的實力，才能維護台海的和平穩定，國防產業不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。

軍備局209廠位南投集集兵整中心營區，為國防自主的重要核心，該廠原屬兵整中心，國防部為因應雲豹八輪甲車研製，特別獨立出來成立209廠，為「國車國造」指標基地，憑藉先進焊接與系統組裝技術，成功整合生產CM-32、33及34機砲等八輪甲車，並持續投入105公厘輪型戰砲車及偵搜戰術輪車的研發，提升國軍地面部隊的機動打擊力。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1141228