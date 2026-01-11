專訪鄭閔中談淡江大橋施工（3） (圖)

其他人也在看
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
海檬果似芒果、百香果 台東縣衛生局籲民眾果實含劇毒勿誤食
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣衛生局8日接獲通報，民眾撿拾路邊「百香果」空腹食用2顆後，導致嘔吐、互傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台東民眾路邊撿「百香果」下肚後暈倒 衛生局：恐誤食海檬果
台東縣衛生局8日接獲通報，民眾撿拾路邊「百香果」空腹食用2顆後，導致嘔吐、腹痛而暈倒，經送醫後已無礙。衛生局判斷誤食果形與百香果、芒果類似的劇毒果實海檬果，呼籲民眾切勿隨意撿拾路邊不明植物食用，以免發生食品中毒。台東縣鹿野鄉8日上午發生1起疑似食物中毒的緊急救護案件，台東縣消防局接獲通報後送醫。消防自由時報 ・ 20 小時前 ・ 1
新北流感疫苗擴及40歲 衛生局籲左流右新防疫即起接種
（記者陳志仁／新北報導）配合秋冬防疫政策，全國自114年11月1日起提供50歲以上民眾接種流感疫苗，新北市為照 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
路邊果實別亂吃！台東民眾誤食含劇毒「海檬果」 嘔吐、腹痛、昏厥急送醫
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導台東縣衛生局8日接獲一件食物中毒通報，有民眾因空腹食用了2顆在路邊撿拾的疑似「百香果」果子，隨後出現嘔吐、腹痛及...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
藍擬先審TPASS預算 卓榮泰：挑三揀四不是正常國會態度
今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等具急迫性計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。對此，行政院長卓榮泰今（9）日回應直指，破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
總預算僵局何時可化解？ 藍委認不難 喊關鍵只有一件事
朝野對立導致今年度總預算案至今難產，行政院8日新年首場院會聚焦總預算未審議的影響，並指這是史上首次新年度總預算案尚未付委審查。國民黨立委洪孟楷對此則說，總預算僵局的解方很簡單，依法行政，別再情勒人民，關鍵只有一件事，行政院是否願意依法編列、依法審查、依法執行三讀通過的法令與預算。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
59：50 藍白第6度封殺國防特別預算
藍白9日在立法院會再度聯手第6度封殺1.25兆國防特別預算案，喊話要行政院「依法編列、軍人加薪」，行政院批評立院延長會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 213
維護民眾飲食安全 嘉市114年日本食品輻射檢驗均合格
為維護民眾的飲食健康安全，嘉義市政府衛生局持續監測日本核食，並會同政風人員針對轄內店家加強抽驗日本生產的生鮮蔬果植物類、乳製品、水產品、嬰幼兒食品、茶及沖泡式飲品類、糖果餅乾及其他包裝食品(如冰品、調味料等)，114年總計抽驗36件，檢測食品中放射性核種(碘-131、銫-134、銫-137)，檢驗結果均合格(詳如執行結果清單)。衛生局提醒，民眾購買前應檢視外包裝完整性及有無中文標示(如廠商名稱、電話、地址、賞味期限等)，切勿購買標示不清或來路不明的食品，衛生局將持續抽查市售日本食品，以確保消費者食用安全，若有任何食品衛生相關問題，歡迎洽詢嘉義市政府衛生局食品藥物管理科，專線電話05-2338267。更多新聞推薦 ● 賴清德：投入千億創投資金 2040年培育50萬名多元AI人才台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 2 小時前 ・ 9
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 195
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 22 小時前 ・ 663
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 9
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 5
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3