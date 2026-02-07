專訪陳宏寬1 揭密餐桌上的「肉」搏戰

樂山食品董事長陳宏寬接受《短新聞》專訪。

訪問：畢翔

文字：畢翔、吳培正

攝影：劉祐龍





樂山食品，是全台肉品代工的領導者之一。《短新聞》特地專訪樂山食品董事長陳宏寬。從早餐店的漢堡肉到夜市炸雞，揭開台灣三十年來「雞肉狂潮」背後的「肉搏戰」。原來，食安是用錢堆出來的，而市場早已被精準切割 。





Q：您可以幫我們介紹一下食品加工業目前的產業現場？





這幾年大家最重視食安問題，所以在加工和用料的配方上，變得非常多樣。

因為我們公司接了很多大型客戶，所以在檢疫方面會非常勤快、注意。從原物料的檢驗、送驗，到生產中使用檢測器排除各種危害因素，這些都要花很大的成本。

廣告 廣告





我們加工目前以雞肉為主，另一部分是牛肉。雞肉目前是 40% 國產，60% 進口。現在進口的幾乎都是美國雞。所以目前的結構就是六成美國雞，加上四成國產雞。





Q：美國雞跟國產雞具體的差別在哪裡？





大家都知道，美國人吃雞胸肉比較多，所以雞胸相對便宜；美國進口到台灣的肉，主要是用來加工為主。





以生鮮來講，美國進來的腿肉分成骨腿、清腿、棒腿的腿排、腿仁去骨腿肉。其中「小骨腿」是生切用的，規格跟國產的一模一樣，原本比較會有衝突。但以目前市場來講，國產和進口的市場已經 100% 區隔開來了。





為什麼？第一是價格不一樣，第二是味道不一樣。 美國進來是冷凍的，國產是冷藏的，味道有差。用慣國產的客戶，不會去用進口；用進口的，也不會去用國產。因為價格和品質都不一樣，目前國產的品質遠高過美國。





台灣在開放進口之前，平均每週白肉雞，生產量大概 380 萬隻。現在一年進口 22 萬噸雞腿，結果國產肉每週產量反而飆到 650 萬隻。 這表示進口完全沒有影響到國產的生產量。從 380 萬到 650 萬，這是不可思議的數字，也代表國人雞肉攝取量跟 30 年前比，增加非常多。





（編按：雞隻一般分成白肉雞、土雞、蛋雞與種雞。）





Q：你們終端的產品有哪些？這幾年雞肉消費量暴增的原因是什麼？





我們產品種類很多，像雞塊、雞翅的加工都有。其實很多人不清楚為什麼台灣雞肉消費量會遠高過 30 年前，其實有一部分肉量並不是取代雞肉，而是取代豬肉。





為什麼取代豬肉？因為豬肉貴。譬如做熱狗、貢丸這些製品，以前用豬肉，現在用雞腿肉。因為雞腿肉跟豬肉性質很像。但價格差太遠了，所以雞肉取代了很多豬肉製品。





以前早餐店用不起「卡啦雞腿堡」，因為國產肉太貴。但現在卡啦雞腿堡的量非常嚇人，如果不算麥當勞和肯德基，光早餐店一個月的需求量就有 400 到 500 萬片。為什麼量這麼高？就是因為美國雞肉便宜。





以前早餐店你不可能吃到整塊肉的加工品，都是碎肉片。現在可以吃到整塊肉，都是因為進口。



