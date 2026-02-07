專訪陳宏寬2 手扒雞手套先驅 創辦香雞城

樂山食品陳宏寬董事長陳宏寬，曾經開過著名的「香雞城」。

訪問：畢翔

文字：畢翔、吳培正

攝影：劉祐龍





許多人都戴過「手扒雞手套」，但你知道發明者就是他嗎？從被傳統市場倒帳逼著開「香雞城」，到現在產線全滿卻因缺工不敢擴廠 。聽陳宏寬董事長道出台灣傳產最真實的無奈與驕傲：「我們不懂行銷，只懂把品質做到極致 。」





Q：您一開始怎麼會想進入這個行業？





其實我們最早是養雞業起家的，但後來養雞出現很大問題。在銷售上，那時候倒帳的風氣很盛行。





以前傳統市場流行一句話：「客人跟你買十塊錢，他賣七塊錢，賣掉後還你四塊錢，他還賺三塊錢。」 所以賣雞沒有保障，因為不一定能收到錢。那時才想說，那我們自己賣。

為了自己賣，開了第一家「香雞城」。生意還可以，但是量一直上不來，後來才開第二家店。那時候有個問題：你整隻雞怎麼賣？有人要翅膀，有人要腿，那其他部位怎麼辦？所以想說整隻賣。





可是傳統土雞太大，消費者吃不起。我們自己是養雞場，養的都是土雞，所以後來把時間縮短再縮短，從十三週縮短到八週，讓雞變小一點，賣整隻。





可整隻賣，消費者怎麼吃呢？所以我們後來才發明那個手套。後來因為疫情關係，暫時關掉。因為店裡來往客人非常多，會影響到工廠；為了考量公司這邊不受感染，我們暫時把兩家香雞城給關掉。新的店，今年會再開。





Q：您一開始是養雞人，後來進入零售業，中間是怎麼樣抓到代工業這個商機的？





早期台灣沒有全自動電宰廠，我們這個廠是農林廳跟農委會輔導的，是全台灣第一家引進荷蘭全自動的主產線。

後來因為美國雞肉要進口，農委會有一個「離農政策」，怕進口雞肉進來會影響到台灣本土雞。所以我們在那個時候把養雞場給停掉，也把電宰廠給停掉。





當初蓋廠時，我們和農委會申請兩個單位：一個屠宰部門，一個加工部門。最早這個廠本來歸農委會管，可後來蓋了工廠，就拆成兩張證：屠宰場歸農委會管，加工廠的工廠登記證歸工業局管。後來不做了，只留工業局發的工廠地址，開始全力發展代工、加工。





Q：您在這個行業的競爭優勢是什麼？





樂山是一家非常傳統、非常保守的公司，我們不太懂什麼叫行銷，我們最大的特色在於品管。





我們常講，只要我們做到的客戶很少跑掉。為什麼？很簡單，品質跟服務嘛。 因為我們品質做到極點，所以在檢驗方面花的成本很高。





當我們接到了很重視品管的客戶，他可能就不會那麼在乎價錢了。所以我們的客戶都非常穩定，業績也很穩定。今年大家都說景氣不好，但我們生產線是全滿的。





Q：為什麼您一直強調品管非常重要？





越大的公司越重安全。大型的公司，他在乎的是安全而不是利潤。像這種大型公司，你經不起出一次問題，所以他們在找供應商，一定找品管好的。

品管越嚴格的公司，你越有機會能夠和大公司合作。這也是我們長期客戶都很穩定的原因，因為我們把品管跟服務做到極致。



