專訪陳宏寬3 牛肉飆漲 通膨海嘯的求生術

樂山食品董事長陳宏寬強調，肉品加工不可能是夕陽行業。

長久以來，牛肉價格不斷飆升。面對通膨海嘯與薄如紙的代工利潤，這位老董不喊苦，反而看好加工業前景 。且看一家自認「保守」的老牌工廠，如何在動盪中穩守江山。





Q：這兩年通膨很嚴重，對您們產業有什麼影響？





美國牛去年大概漲了三成左右，這還算少的，因為牛每年都在漲。高階的美國牛肉，光去年就漲了三成多。





但是現在也碰到瓶頸，因為台灣目前高檔西餐廳的生意並不好，導致肉還有庫存，會不會再下單也不確定。加上日本和牛崩盤了，和牛跟美國同等級的肉價格拉近，這也會影響到美國牛的量。

至於平價肉，像紐西蘭、澳洲，這幾年一直都在。但澳洲常年有旱災、水災問題，量一直不足，平價肉這幾年幾乎沒有成長。





今年的高階肉價格，我們認為應該到頂了，因為實在是太貴了，但是也不會跌；反而是平價肉目前看起來有可能會再漲。目前牛肉的價格，跟我們剛開始做加工的時候比，現在價格已經不是翻倍了，是已經漲了三倍。





Q：如果原料漲價，您們會轉嫁到客戶身上嗎？





不可能全部自己吃下去，因為代工行業利潤非常低，甚至可能低到出乎你想像的低。所以當成本太高的時候，一定要跟客戶談。其實大部分客戶都可以接受，因為肉是看得見的東西。





你看豬的價格每年都很高，現在都在每百公斤 8000 到 9000 元。這有一部分原因是台灣現在豬的育成率很差，100 頭豬養出來不到 70 頭。





Q：您覺得食品加工是夕陽產業嗎？是在走下坡還是往上？





雞肉產業從生產到加工，產量從最早每週 380 萬隻到現在 650 萬隻，再加上進口 20 到 30 萬噸，整個量其實成長得非常快，所以不可能是夕陽行業。





做加工的話，因為現在很多家庭都不會煮菜，外食人口越來越多；加上人工不好請，很多東西要仰賴機器，一仰賴機器就一定要進工廠。所以食品加工業會持續成長，市場還在擴大。可惜的是，台灣因為成本問題，沒有能力做到出口。





Q：您本身是二代，有接棒傳承的計劃嗎？





我小孩都在公司上班，我也快退休了。我們樂山是一家非常傳統且保守的公司。所以我希望我的孩子們先守成，因為我們的客戶都是老客戶，非常穩定。



