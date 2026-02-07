專訪陳宏寬4 獨霸鑫鑫腸、小肉豆的傳奇

南部早餐神物「小肉豆」的幕後推手、樂山食品董事長陳宏寬。

訪問：畢翔

文字：畢翔、吳培正

攝影：劉祐龍





南部早餐神物「小肉豆」的幕後推手竟是他！為了一條產線豪擲一億三千萬，全台僅此一台 。當年更靠著一個「急凍技術」的轉念，讓自家鑫鑫腸逆襲兩家大廠，奪下市佔冠軍 。這是一場用真金白銀與技術細節堆出來的美味勝利。





Q：可以分享一下你們的加工流程或是比較特別的產品嗎？





目前自有品牌在業務通路比較有名的是「小肉豆」和「鑫鑫腸」。小肉豆只有在南部賣，北部沒有，因為產能不足。 我們的產能只夠台中以南，做不到北部，因為生產設備很特別。

廣告 廣告





為了做這個，我從荷蘭進口一條生產線，當初花了 1 億 3000 萬。我們的鑫鑫腸市佔率約 60~70%，這些東西雖然像熱狗，但其實全部都是雞肉做的。我們外包裝標示很清楚：100% 全都是雞肉，絕對不含任何豬肉。





Q：現在新工廠這麼多，您們這行會有所謂的競爭對手嗎？





從去年開始，很多新廠成立了，但我們公司是少數跟這些廠沒有競爭壓力的。第一，我的客戶特別；第二，我的商品特別。 像「小肉豆」，那條生產線要 1 億 3000 萬，誰願意去幹？全台就這台機器，而且也沒有人會再去買了，因為太貴了。





其實這台機器當初不是買來做小肉豆，是用來做「小香腸」的。小香腸是我們首創，後來很多品牌跟進，但這個商品漸漸退流行。沒落後我們就要改生產線，把它改成生產兩個產品：一個是卡拉雞腿堡，一個是小肉豆。





我上次在東海大學演講談研發，特別拿「鑫鑫腸」當例子。 鑫鑫腸最早是一家叫中美火腿的公司發明的，紅了以後有另一家大廠跟進。我們進去市場時，已經有兩家大廠在做。真的很難超越他們。我一開始把品質做得比他們好，價格還比他們低，可是沒有用，根本賣不動。





但我還是想辦法，最後把「冷凍方法」改掉。 傳統做法是把做好的腸子放在袋子裡去慢速冷凍，水分會被抽出來，導致袋子裡都是霜。我們改成一顆一顆走「急速冷凍」，凍好再裝袋，根本沒有脫水，客戶拿到的裡面是沒有霜的。





就是因為這個 idea，我們成為了第一名，後來那兩家也不見了。



