專訪陳宏寬5 老派企業家的守法紀律

樂山食品董事長陳宏寬用行動證明：做生意不只是為了賺錢，更是一份對員工與社會的硬頸承諾 。

訪問：吳祥輝

文字：畢翔、吳培正

攝影：劉祐龍





廠房燒掉一半，他卻在廢墟旁發誓「三個月轉虧為盈」；為了一紙法規，他眼也不眨砸兩億搞廢水，不求產能只求心安 。陳宏寬用行動證明：做生意不只是為了賺錢，更是一份對員工與社會的硬頸承諾 。





Q：政府現在對 ESG 和環保法規要求很多，這對你們有影響嗎？





法規一直在變，變得太快了。但最大的問題是，很多法規定了往往會延後實施。像上次檢驗問題，政府定了很多嚴苛標準。我們公司比較「乖」，政府定了我們就改。因為標準太嚴，很多人做不到，最後推動進度沒有想像中快。我們是老廠了，現在最看重的不是擴充產能，而是品管，包括廢水處理。

我們最近的計劃，就是把整個廢水系統全部打掉，改到最新式、最乾淨。這次動工將近要花 2億。你沒聽錯，單單調整這個設備就要花掉兩億，而且沒有增加任何產能。





其實我們現在的廢水處理系統完全夠用，品質也夠好，為什麼還要花這麼多錢？就為了應對將來的法規，還有我想把水處理得更乾淨。這就是我們做事的態度。





Q：花兩億不求產能只求合規，您為什麼這麼在意這些？





守法是做人的本分，生產業者守法也是本分，我覺得這沒什麼好說的。樂山從以前到現在，就是一個很守法、很傳統的公司。我也快退休了，說實話，賺錢從來都不是我的目的。我只希望這個公司能延續下去，把品質做好。





為什麼？因為我們兩個廠總共有三百多位員工。在我們這裡，做滿 20 年的都還算「資淺」，全部都是跟著我打拚的老員工。





Q：您在帶領這些員工時，有什麼信念嗎？聽說工廠曾經發生過大事？





這幾年我們福利、薪水、獎金一直在往上提，因為我心裡很清楚：沒有這些員工，我永遠不可能賺到這些錢。





我們廠曾經發生過火災，那場火燒掉了工廠的一半，損失慘重。 當時投保出了點狀況，因為我想說工廠裡不是鋼筋水泥就是水，白鐵板怎麼可能燒得起來？所以火災險金額投保得不高。結果消防隊判斷是電線走火，引燃了旁邊堆放的塑膠。





那晚九點半，工廠沒人工作，我們看監視器也確實沒人靠近。火災發生後，我跟我姊姊趕到現場，一直待到凌晨十二點。我看著廢墟，跟同仁說：「妳先回家休息睡覺吧。給我三個月的時間，我能把工廠轉虧為盈。」





為什麼我睡得著？因為我知道該怎麼做。 我拚了命趕快把工廠整理好、恢復生產，結果一個客戶都沒跑。雖然損失慘重，當初有考慮辭退一部分員工，但後來只走了八個人——而且還不是我辭退的，是因為燒掉的部門要轉調，他們不願意換才離開。這就是我們團隊的韌性。





Q：最後想請教，您在產業界的有很多角色？





以前有養雞協會、電宰公會，還有禽肉行銷發展協會。我是養雞協會會員，也是電宰公會的創會會員。





但現在，養雞場停了，屠宰場也沒了，這兩個身分我都退出了。我現在就剩下行銷協會的會員，專心做加工、做代工。說穿了，我現在就是一個專門賣雞、賣肉的人，把這件事做到最好，就夠了。



