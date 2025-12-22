專訪／《10DANCE》竹內涼真舞力全開 町田啓太「每一種舞都困難到想起來會發抖」

日本兩大人氣男星竹內涼真與町田啓太挑戰極限，兩人首度合作 Netflix 電影 《10DANCE》，拍攝過程也成為他們演員生涯中少見的極限挑戰。町田形容，回顧整個準備與拍攝過程，「每一種舞都困難到現在想起來還會發抖」，直言這部作品對他而言更是一段「奇蹟般的緣分」。

兩人在片中的角色設定本身就極為嚴苛，而真正的考驗，來自準備時間的高度壓縮。從正式投入到開拍僅約三個月，其中拉丁舞的訓練甚至不到兩個月。町田坦言，這是自己所有需要高度專業技能的作品中，最困難的一次，「不只是學會跳舞，而是必須讓觀眾相信，這個人真的站在世界頂點」。為此，他在與舞伴合練前，先進行長達一個月的單獨訓練，拍攝期間更幾乎每天在收工後繼續練習。

竹內涼真和町田啓太在《10DANCE》有許多令觀眾心跳加速的畫面。 圖／Netflix

若要從十種舞蹈中選出最困難的一項，竹內涼真透露是探戈和捷舞；町田則直言，以追隨者身分完成的倫巴最具挑戰。他表示，當時必須穿著燕尾服跳拉丁舞，只要手臂舉過肩膀就會受到服裝限制，連舞蹈老師都表示「從沒看過有人這樣嘗試」。再加上追隨者的編舞需要大量調整，如何在限制之中找到最合適的呈現方式，成為當時拍攝現場反覆討論的課題。

竹內涼真和町田啓太在《10DANCE》尬舞。 圖／Netflix

竹內涼真表示，作品本身充滿熱情、非常吸引人，但同時也讓他深刻感受到，若要改編成真人版則需要有相當大的覺悟。至於片中激烈肢體接觸的戲份，他透露只先確認大致流程，導演給予很大的信任，細節幾乎都交由演員自行決定。像是電車那場戲，在拍攝次數有限的情況下，整個團隊在現場都保持高度專注。他也坦言，準備時間真的不多，是一項極度艱難的挑戰，但決定接拍後，就選擇相信町田、舞蹈老師與整個團隊，並向粉絲喊話，希望大家能「好好享受《10DANCE》」。

町田啓太則說，終於能讓大家看到《10DANCE》，對曾經放棄成為職業舞者的他來說，能遇到這部作品就像是一場奇蹟。他也提到，這次同樣是為了自己而做出的決定，並將所有的一切都投注其中。這一年接連挑戰高難度角色，很多時候都曾懷疑「這真的做得到嗎？」，卻也因此重新認識自己的成長空間，對於未來面對看似不可能的角色，更有信心迎戰。他也衷心期盼，台灣的觀眾能夠享受這部充滿熱情與愛的作品。