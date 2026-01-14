專訪／俐蓁衰捲范姜、粿粿婚變風暴！ 爆哭談低潮「將謹言慎行刻在臉上」

記者林政平／文

俐蓁來自臺北台新戰神啦啦隊，25歲的她身高僅有151公分，日前推出單曲〈遇見愛〉獲得不錯的評價。身高嬌小的她笑說，因為爸媽都不高，所以從小就有心理準備，她也將外界看待的「劣勢」化為「優點」，她說因為嬌小，看起來比較可愛，常被誤會年紀更小，搭計程車時甚至還被問「剛下課嗎？高中畢業了嗎？」

外型甜美的她，對於加入啦啦隊坦言有點誤打誤撞。本來在網路上經營翻唱，某天被經紀人詢問是否有興趣加入啦啦隊，但這個邀請對她而言頗具挑戰，因為從小完全沒有學過舞蹈，她說：「跳舞對我來說是罩門，比什麼都難。」但當時剛畢業、還沒想好下一步，又嚮往啦啦隊能站在舞台中央、擁有個人表演的機會，她索性告訴自己：「賭一賭吧。」

真正投入後才知道有多慘。俐蓁回憶，自己完全跟不上節奏，「每天練舞練到哭，跳不好就算了，還記不起來。」短短2分鐘的舞，她整整練了2個月，從8月底開始練到10月底才正式登台，「其他人一堂課就能記起來的東西，我真的要花好幾倍時間。」如今已經進入啦啦隊第三年，她和隊友都明顯感受到自己的進步，「以前動作很匝，現在一堂課就能吸收。」雖然舞蹈底子仍無法和練了五年、八年的成員相比，但她選擇用時間和努力補足差距，「跳不好就一直練。」

加入啦啦隊後，體型也成了課題。俐蓁笑說，剛進隊時體重只有42公斤，總監還提醒她要減肥，但後來因為壓力、作息與身體變化，現在反而來到47公斤，「圓滾滾站在那邊，很像吉祥物。」她不諱言，剛跳脫舒適圈時壓力真的很大，反而一度變瘦。而她跟粉絲的互動，也想保留「真我」，甚至會在社群上PO醜醜照，她說：「形象跟我不衝突，我還是可以保留原本的我。」

對於啦啦隊的新血輩出，她相當坦率，直言「變心我覺得蠻正常的，會喜歡我的就會喜歡我」，但她仍會盡力做好粉絲服務，不管是回訊息或者是照顧鐵粉的鏡頭。她也喜歡跟粉絲當朋友，上班路上可以的話就盡量跟粉絲聊天。

日前俐蓁因為一些發言，不小心被粿粿與范姜彥豐的婚變波及，她坦言「那陣子非常難過，乾脆把社群通知關掉近一個月」，也有網友甚至將她苗栗老家的位置與家裡經營的小吃攤公布在網路上，讓她只能趕緊聯絡家人，請家人提高警覺。爸媽擔心她，有特別打電話給她，但她不敢接起來，因為怕聽到爸媽的聲音會想哭，她邊哭邊說：「如果他們心疼我，我會很痛苦。」

中秋節那天，她回了一趟家。近幾個月，爸媽幾乎不敢主動問她工作狀況，她也只簡單回「讚讚讚」，但她心裡很清楚，「不管怎麼樣，他們都是我的避風港。」也苦笑說，接下來會把「謹言慎行」刻在臉上。

感情方面，俐蓁目前單身一年半，想要身高178公分以上的男友，理想型是許光漢。她坦言最近有在聊天、觀察的對象，喜歡貼心、有上進心、很有話聊、可以逗她笑的男生。她先前曾經交往過會限制她工作的男友，現在的她拒當戀愛腦，決定要更愛自己。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導