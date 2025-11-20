專訪／告五人談遭酸民攻擊心情！ 鬆口「最該珍惜的是那些為我們平反的人」
記者林政平／專訪
告五人日前推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》獲得好評，而他們為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，22日將在金馬獎的典禮演出。他們自己擔任新專輯的製作人，並前進到英國艾比路的錄音室，也異口同聲地表示「靠著傻瓜般的衝勁」才能去度過所有挑戰。
這次的專輯可說真的帶他們去很多地方，錄音的時候在英國艾比路錄音室，《黑夜狂奔》的MV遠赴日本濱松的沙丘拍攝，《有太多不能講》的MV則是在泰國，不過他們最近有印象的都是當地美食，果然不愧是吃貨樂團。泰國的拍攝讓他們印象深刻，還在準備就一直聞到廚房傳來的烤雞味，現場還有現做的泰式奶茶，他們笑說沒拍攝的時候，一定是第一時間衝去廚房吃東西，鼓手哲謙甚至一口氣喝了七碗酸辣排骨湯，喝到停不下來。
而他們出道加入相信音樂以後，有些酸民認為他們的歌變得芭樂、變得大眾，將他們批的一無是處。他們說「我們想說不要回應、不要去理，埋頭去做就對了，因為不管怎麼樣都會被攻擊」，不過製作這張專輯的途中，他們突然領悟到，其實最該照顧的，是那些為他們寫很長文章平反的人，因此他們說「永遠會為了喜歡我們的人燃燒生命」，他們也認為音樂不是拿來比較的，「真的沒辦法去比高低，但面對酸言酸語，受傷一定會，不過我們也因此更看得見喜歡的人，給我們的鼓勵，我們真的很感謝，很想告訴他們，我們真的都有看到」。
告五人成員也各自選出自己這張專輯目前的心頭好曲目，犬青喜歡〈黑夜狂奔〉，她說「蠻感動的，我們真的一起走過很多事情，雖然睡得比較少、工作很累，但演出的時後百分百發力，這首歌錄音的時候，那些畫面都歷歷在目，我唱到鼻酸」。雲安則選擇〈將錯就對〉，他說「這首歌代表了我對感情世界的某部分看法，如果哈瓜們（歌迷名稱）人生有碰到一些疑難雜症，可以聽聽看這首歌」。哲謙則喜歡〈城市之丘〉，他說這次的LIVE HOUSE巡演，第一首歌就是這首，雲安、犬青唱完第一次副歌進入間奏時，就有一種進入新世界、新篇章的感覺。
