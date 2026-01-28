專訪／港女看台男「真的比較溫柔」！余香凝嫁台友人驚呼：老公會牽公婆的手

32歲香港影后余香凝演出賀歲國片《雙囍》，在片中飾演一名嫁來台灣的香港女子「吳黛玲」。為了詮釋這個角色，她不僅細膩觀察港台男性的文化差異，更將自己對婚姻、家庭以及父母離異的生命體悟，全心傾注於大銀幕之中。

「港式義氣」遇上「台式溫柔」

為了精準抓到「台灣媳婦」的神韻，余香凝特地訪問了現實中嫁給台灣人的女性友人。她笑著分享觀察：「朋友都說台灣男生比較溫柔、愛家，對長輩的親密表達也比較直接，甚至會在大街上牽著奶奶、公婆的手，這在香港很少見。」

廣告 廣告

然而，最初看到劇本時，她對角色「吳黛玲」一味的順從與溫柔感到困惑。「她面對複雜的婆家問題總說『我會陪你面對』，我想說這真的是香港女生嗎？香港女生很有義氣，但也很有脾氣，遇到不認同的事會直球對決」。於是，余香凝在表演中加入了自己的情緒火花，讓這個溫柔的港妻角色更有個性，也更具說服力。

戲裡戲外都是「孕」

演出《雙囍》時，余香凝現實中剛生完第二胎，生理狀態與片中的孕婦角色不謀而合。她笑稱，戲裡與劉冠廷一起打哈欠的互動完全是「真情流露」，因為那份疲累感太過真實。

談到電影中的兩場婚禮，也勾起她對自己婚宴的遺憾。當時因疫情影響，無法盡情邀請好友，也無法如願喝酒狂歡，「那不是我夢想中的婚禮」。最讓她感同身受的，是片中對離異父母參與婚禮的揣測與不安。余香凝透露，父母在她17、18歲時離異，從小過節都要「兩邊跑」，因此在自己的婚禮上，她也曾提心吊膽地觀察父母是否有對眼或互動，「那種顧慮，我太懂了」。

余香凝來台拍攝國片《雙囍》。（圖／小娛樂）

婚姻經營：別把壓力悶成黑眼圈

身為巨蟹座，余香凝坦言自己從小就對建立家庭充滿渴望。父母的離婚並未讓她對愛情卻步，反而成了她的借鏡：「我覺得自己可以處理得比他們更好，避免重複同樣的錯誤。」

她認為婚姻成功的關鍵在於「坦白」。她觀察到許多男生習慣將壓力悶在心裡，連她的丈夫也不例外。她幽默地透露，老公個性與戲中的劉冠廷很像，有心事都會憋著，「剛結婚時，我看他壓力大到黑眼圈變很深，睡也睡不好」。即便結婚六年，她仍然需要主動詢問、才能分擔丈夫的情緒，「夫妻不該只是共樂，更要學會共苦」。

驚喜與台式的溫馨禮遇

談到這次合作的契機，余香凝與劇組的緣分可回溯到四、五年前。監製在金馬獎期間看過她的作品後便留下深刻印象，直到2024年正式發出邀約。得知男主角是她一直很欣賞的實力派演員劉冠廷，曾看過《陽光普照》、《影后》等作的她便欣然應允。

初次參與台灣劇組，余香凝對台灣的拍攝氛圍讚不絕口。除了讚嘆每天豐盛的下午茶與點心，前輩楊貴媚的照顧更讓她深受感動。貴媚姐不僅大方推薦她去烏來泡湯，甚至私下幫她結清了溫泉費用，這份濃厚的「台式人情味」，讓這趟拍攝旅程充滿了溫暖的回憶。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959



