專訪／蔡淳佳唱了千遍〈陪我看日出〉「每一次感受都不一樣」 親揭凍齡保養秘訣

記者林政平／文

蔡淳佳今年47歲，擁有代表作〈陪我看日出〉，日前成功返回台灣開唱，獲得許多好評。她雖然久未回台灣表演，但事實上她私下很常來台灣旅遊，2023年曾去宜蘭、花蓮、再回台北。聊起當年還在上升期，卻因為唱片公司問題，而下定決心離開公司，蔡淳佳表示自己很隨緣，但身邊的人都在為她可惜，「那時候做得有點徬徨，當然時機是很好，可是整個人很累，也看不到前景，或者是不太清楚所謂的前景長怎麼樣」。

這些年來，她陸續簽約過幾個公司，唱過大大小小不一樣的商演，像是房地產開發、賣傢俱的會場，她說「為了賺錢，只要是工作，人家願意聘請我，我就會去唱」，她坦言多次想過要放棄歌唱事業，「但當歌手是我的宿命，總是會有人來找我」。另一方面她也回醫院擔任驗光師，後來跟老公開啟新事業，歌手、老闆、人妻多重身份兼具，即使歌唱路一度迷惘，但卻因為踏實的生活，而擁有自在的底氣。

蔡淳佳保養得宜。（圖／小娛樂）

對於唱過很多翻唱歌曲，蔡淳佳坦言剛出道有點抗拒，但拉長時間來看，非常感謝當時的老闆慧眼，她說「因為〈陪我看日出〉我才能夠唱到今天」，她轉念一想表示，其實用自己的方式詮釋這首歌，讓大家喜歡並沒有不好。

很多歌手對於要一直重複唱代表作，都曾透露會有疲乏的時候，蔡淳佳表示〈陪我看日出〉應該唱超過上千遍，但她不太有疲乏的時刻，她說「這首歌很特別，只要你一唱，現場的人不一樣，感受就會完全不同，我覺得當歌手不應該有疲乏的想法，人家願意聽你唱，你就應該開心的唱歌給他聽」。

另外，47歲的她擁有凍齡美貌，不少人認為歲月在她的臉上沒留下什麼痕跡，她透露，一個禮拜會盡量運動兩到三天，打匹克球、做皮拉提斯。吃東西方面，會盡量避開影響唱歌的食物，主要考慮的是聲音而非身材，她笑說「不要亂吃就不會發福」。臉上的保養，她透露打過電、音波的拉提，日常也花很多時間保養，她說「每個月也會去做臉，把髒污都清乾淨，早上跟晚上會各花10到15分鐘的時間進行臉部保養」。長時間固定的養成保養身體的習慣，也造就她47歲的凍齡美貌。

