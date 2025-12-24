專訪／雷嘉汭親解成「鬼片專業戶」原因 曝理想型拒絕廢柴

新生代女星雷嘉汭在電影《叫我驅魔男神》中，飾演男主角身後最堅強的後盾「阿嚕米」。這回她的造型有別於過往，融合了繽紛的印度寶萊塢元素與奇幻風格，不僅視覺上令人耳目一新，也展現了她多變的戲路。

矛盾的跨界者：想待在舒適圈，卻跑遍了韓、馬

談起片中角色「阿嚕米」，雷嘉汭笑說角色對世界充滿好奇、勇於體驗，這點與她本人其實有些落差。「我形容自己是一個很矛盾的人」，雷嘉汭坦言，內心其實渴望待在安穩的舒適圈，這兩年卻不斷往外衝。先前才剛結束韓劇《十二使者》的拍攝，隨後又跨足馬來西亞，挑戰完全不同的片場文化。

「我一直在跨出舒適圈，所以才變得很想待在舒適圈。當我真的跨出去時，心裡會想：『好希望時間可以回溯喔！』但只要待在原地太久，我又會想去挑戰不一樣的東西」。

私下是「躺平族」：起床到出門僅需5分鐘

銀幕上繽紛亮麗，私下的雷嘉汭卻將「極簡生活」發揮到極致。她自爆平時完全不化妝，甚至連眼影都不會畫。「我起床到出門，最高紀錄5分鐘搞定」。她分享自己的省時祕訣：前一天先配好衣服，出門只需穿上就好。相較於其他人可能花一小時打扮，她更珍惜能夠「躺平」的時間。

甚至連拍照記錄生活，對她來說都是一項艱辛的任務。「工作時常在拍照，所以放假我真的只想躺在床上，連東西都可以不吃」。不過，為了回饋粉絲，她最近正努力改進，不僅向朋友請教直播技巧，更開始經營自己的YouTube頻道，嘗試分享更多真實的自己。

《叫我驅魔男神》中林哲熹與雷嘉汭組驅魔情侶檔成「嚕湯CP」。（圖／光盛影業）

理想型大公開：拒絕「廢柴」！迷戀有方向感的才華

在《叫我驅魔男神》中，她飾演的「阿嚕米」即便男友被視為「廢柴」仍不離不棄，因為阿嚕米能從中找到「被需要」的價值。但回歸現實，雷嘉汭對感情顯然理性許多。

目前單身、重心全放在事業上的她，大方分享擇偶標準：「我喜歡有才華、有目標、有方向感的人。」 她認為一個人可以暫時迷失方向，但必須為未來打算。「就像我是演員，我就會為了『一輩子都能演戲』這個目標去努力。未來的另一半除了要愛我的家人，更重要的是能理解我的工作性質」 。她笑著補充：「畢竟我也只剩這幾年可以衝刺事業了！」

「鬼片專業戶」的轉身：鬼故事也能說得很感人

從《哭悲》、《化劫》到《詭鄉》，雷嘉汭出道以來似乎與恐怖題材特別有緣。對於「鬼片專業戶」的封號，她幽默澄清：「以前人家問我為什麼只拍鬼片？其實不是我選鬼片，是只有鬼片來找我！」不過，她並不排斥繼續接演這類題材，尤其像《叫我驅魔男神》結合了搞笑與寶萊塢歌舞，讓她看見了恐怖元素的更多可能性。

「我蠻喜歡透過『鬼』去講親情或感人的故事，不一定都要是純恐怖片」。雷嘉汭勇於擁抱她的矛盾與知性，持續在恐怖與奇幻的領域中，開創屬於自己的一條路。

雷嘉汭演出電影《叫我驅魔男神》。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導