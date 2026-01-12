專訪／龔鈺祺把思念化成一座月光動物園 在樂音裡安放離別與陪伴

龔鈺祺（阿龔）來自蘇打綠，是團內的中提琴手跟鍵盤手，日前推出第二張演奏專輯《KUNG’s vol.2：The Moonlight Zoo》，他坦言本來就計劃第二張內容要與自己飼養過的狗狗相關，這幾年經歷不同人生階段，亮亮、晶晶、妃妃先後離開，直到2025年初，才開始重新打開整理寫到一半的作品，延伸出繪本《月光下的奇幻動物園》的概念，將內心的想法完整呈現，《The Moonlight Zoo》巡演經歷北京、廣州、上海的演出後，1月17、18日將在臺北表演藝術中心球劇場展開。

聊起專輯，龔鈺祺表示自己深受宮崎駿跟久石讓的影響，所以作品裡面會出現一些動漫感的元素，他也坦言「我創作還蠻需要圖像的，甚至是動畫式的創作，不太能夠去描述看不到的東西」，而因為長時間在樂團蘇打綠裡演奏，他也笑說有些歌曲的慣用手法，其實也會在蘇打綠裡出現，彼此都有呼應跟互相關聯。

專輯收錄的第六首〈光之階梯〉是最新的作品，他描述當時適逢草莓月亮的出現，也剛好是亮亮、晶晶的20歲冥誕，特別有感覺，看著月亮寫了一首鋼琴獨奏，想像著透過這個階梯，通往月光動物園。而他在前陣子蘇打綠《二十年一刻》的巡演期間，趁著聊天橋段特別彈奏，讓大家都沈浸在他鋼琴的樂音跟情緒裡。

而專輯完成之後，第一個聽到的蘇打綠團員是貝斯手馨儀，接著是鼓手小威，原來小威會固定播放他的第一張演奏專輯，作為哄小孩入睡的音樂，小威拿到專輯後，在車上跟睡前將他的新專輯好好聽過好幾遍，給予他「更上一層樓、突破以往框架」的好評語。主唱青峰對於〈光之階梯〉非常有感，甚至說想要填詞拿來唱，龔鈺祺開心表示「他想要唱當然歡迎，會讓整首歌更有整體性」。

《The Moonlight Zoo》巡演首場前進北京，龔鈺祺坦言演出前深陷在矛盾之中，他表示因為一段時間沒有個人獨奏會，所以很緊張，另外就是演奏自己的作品壓力很大，雖然有的人覺得自己的作品怎麼彈別人都聽不出來，加上跟不同的弦樂老師合作，對於表達的完整度要求就更高，他自評因為有蠻緊張，所以有點小失誤。現場有粉絲聽到一直哭，但不太敢拿衛生紙，他則呼籲大家不要太拘謹，感動到想要拿衛生紙也沒問題。

而為了拍攝專輯的照片，龔鈺祺每天認真做運動，鏟肉5公斤瘦身有成，他笑說做有氧運動比練琴還認真。話雖然這樣說，但他有空其實還是會進琴房練習兩到三個鐘頭，固定晚上9點彈到12點，至今還沒被鄰居抗議，他覺得很神奇。

龔鈺祺先前曾透露，自己是古典音樂學院畢業，但大學指導教授對於他以流行樂團的鍵盤手作為職業，有點不以為意，他深知這一點，一直到完成《冬 未了》專輯，他才有勇氣把專輯拿給之前的大學指導教授聽，後來才每年都有聯繫，甚至發行第一張演奏專輯時，還被老師邀請回課堂做講座，他開心的說「最害怕的事情有也認可了，感覺自己有記住老師以前的指導跟建議」。

