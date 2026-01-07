專訪／50歲李明川認「開始練習退休生活」 暢聊感情與生活選擇

記者林政平／文

李明川自2023年開啟翻唱計畫，去年底推出新歌〈沒有你的聖誕節〉。他透露，國三時第一次聽到這首歌，心裡的狀態一度「崩塌」，因為原本應該是歡聚佳節的聖誕節，竟然有可能得一個人度過。談及感情，他坦言這些年經歷了不同風景與不同的人，如今50歲的他面對感情，直言：「對現在的我來說，一個人是最好的狀態，把自己照顧好，才能照顧另外一個人，這幾年很努力把自己調整成更好的人。」並透露已經開始練習退休生活。

他回顧過往的感情模式，笑說自己一直走的是「一見鍾情」路線，遇到喜歡的人就急著提出交往，卻其實不太會談戀愛，常常搞不懂對方在想什麼。有一段戀情談了四、五年，他到第三年才真正開始「談戀愛」，他形容：「前面都是在交功課，扮演男友該有的樣子，第三年才開始放感情。」

過去長期忙於工作的李明川，能夠陪伴另一半的時間不多，沒時間約會、也沒時間談戀愛，索性走向用物質滿足對方的戀愛方式。他的人生觀很重視公正與公平，這對他來說極為重要，因此只要和另一半出國，自己搭商務艙，對方也一定是商務艙；逛街買包，自己買一個，也會替對方買一個。最高紀錄時，他曾和當時的另一半到倫敦、巴黎旅行，花費將近70萬元台幣，吃好、住好、買到行李箱塞爆，這就是他當時認為的「談戀愛」。

李明川工作忙碌，希望未來的另外一半可以幫他陪伴家人。（圖／小娛樂）

談到現在對感情的期待，李明川表示，孝順與家庭觀念是重要條件，「現實面我沒辦法花很多時間陪伴家人，希望有一個人能幫我陪伴。」此外，也要懂得生活，對看電影、看展覽有興趣。他透露，曾經和一位對象約會，對方陪他看展看到第三個時突然情緒崩潰，他才發現原來對方只是為了迎合他。他也苦笑說，自己天生對「很有錢」或「學歷很高」的人感到害怕，覺得價值觀可能差異太大，生活上難以交集。至於年齡，他則沒有設限，直言偏好低調的人。

另一方面，今年50歲的李明川，坦言已開始練習退休生活，「對我來說，退休是必然的，我不想等到被迫退休的那一刻。」除了練習一個人生活，他也刻意訓練自己搭乘大眾運輸工具。他自嘲，有次為了練習搭捷運，從板南線忠孝敦化站搭到松山新店線松山站，竟然花了一個半小時，看來還有進步空間。

他甚至立下目標，未來出國要改搭經濟艙，為此已經先買好記憶坐墊，笑說怕自己以後沒辦法再賺那麼多錢。加上先前侄子開刀，他幫忙負擔將近30萬元醫藥費，讓他意識到人生的意外難以預期，因此決定從「節流」開始，為未來預做準備。

