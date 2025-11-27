專訪／FEniX李承隆自認「是內耗型情人」 理想型必備這條件

記者林政平／專訪

FEniX即將推出第三張專輯《參》，先前成員之一的李承隆以個人身份推出單曲〈沒有情人的情歌〉獲得好評，唱起情歌受訪自然要聊起關於感情相關的問題，對此李承隆直言不諱自己是個內耗型情人。李承隆表示從一起床就會開始內耗，常常會自己跟自己說話，通常到下午就已經到臨界點，甚至會有點煩躁。身為獅子座的他，自認談戀愛的時候偏理性，感性的面向很少，不是嘴巴很甜的人，稱讚的話少但很真心，他說「如果願意稱讚，就是心裡真的這樣感覺」。

廣告 廣告

為了解決內耗的問題，他培養自己成為一個有話直說的戀人，也希望對方可以有話直說，「如果發生什麼事情，對方明明很生氣，卻又不願意講，我自己會去思考，是不是沒GET到什麼事」。

李承隆。（圖／小娛樂）

但忙碌於演藝工作的他，坦言不太習慣時刻報備，有空的話會告知對方自己的行蹤，被問到若對方希望他交出定位，他表示會拒絕，「這樣好像對我很不信任」；過往感情經驗曾經交出自己的手機密碼，他強調這個舉動是希望對方安心，並不是允許對方時刻檢查自己手機。

而平時的李承隆紓解壓力的方法，除了運動、健身就是玩手遊，他笑說「我跟團圓聚在一起就是打遊戲，但如果贏就算了，一直輸會很不開心，覺得幹嘛浪費時間」，身為I人的他，自我充電的方法就是把自己關在房間，他笑說「有陣子事情太多，會直接躺在床上睡一整天，完全不想做任何事情」。

單曲〈沒有情人的情歌〉裡有一段超難唱的高音，他錄音時完美消化，證明他「原子最強音」的封號，並不是虛言，李承隆坦言「沒有唱不到的問題，只是需要練習」，但也說如果唱太多，嗓子也是真的會撐不住，先前為了宣傳，在節目上直接唱三次，就為了讓觀眾聽到最完整、最完美的歌曲詮釋，對自己相當嚴格。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導