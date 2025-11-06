專訪／三浦孝太無緣《體能之巔》 想挑戰長髮「要贏Stray Kids Felix！」
近期Netflix熱播《體能之巔：亞洲大挑戰》集結了8隊來自日、韓、澳洲、泰國等國家優異運動員選手，展開激烈生存戰；今（5日）日本格鬥家三浦孝太接受《鏡週刊》專訪，透露他也曾收到節目邀請，可惜時間無法配合只能放棄，他有信心若參加一定會拿到最後勝利。
作為格鬥選手，三浦孝太長期保持身體鍛鍊與飲食控制，偶爾也會偷懶不運動，但他也不會讓自己太過放鬆，還是會找一些事情來做。問他如何堅持這種不懈怠的精神，三浦孝太說：「如果只是為了自己去做某件事，其實非常難持之以恆。正因如此，為了家人、為了朋友、為了自己的夥伴這些重要的存在，他們才會成為讓我努力下去的原動力。」
三浦孝太今受訪說想要嘗試將頭髮留長，當他收到記者送的零食，立刻認出盒子上是他喜歡的韓團Stray Kids，興奮地拿出手機拍照，問他是否想留成Stray Kids成員Felix那樣的長度，他笑說：「更長。」訪問結束後，三浦孝太開心拆開零食大快朵頤，展現率性自由奔放的性格。
