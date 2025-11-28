專訪／三鐵女選手都在用！FORM智能泳鏡打造專屬「隱形教練」，即時數據讓妳聰明游出自信狀態
在2025年Challenge Taiwan鐵人三項賽事中，一股堅毅而優雅的女性力量正在崛起：在報名人數突破9000人、橫跨近30個國家的賽事中，女性選手的比例持續上升。這股力量，正透過科技延伸到水中。像「FORM Swim智能泳鏡」這樣的運動科技產品，逐漸成為助力三鐵女性選手自我訓練的「隱形教練」。
Challenge Taiwan主辦人Jovi分享：「近年越來越多女性參賽者會分享自己的游泳訓練方式，其中也有選手提到使用像FORM Swim的智能泳鏡來協助記錄數據。身為教練，在帶選手訓練時，我也發現這類工具在開放水域特別好運用，能讓訓練方式更有變化，對提升開放水域表現也很有幫助。」
FORM Swim台灣獨家合作夥伴 – SAEKO冠馳的總經理陳衍豪也觀察到：「現代女性運動不只是追求健康與美麗，而是想更清楚地掌握每次訓練的成效及需要強化的地方，用更聰明的方式運動。」對女性選手來說，FORM智能泳鏡的即時數據，能更有效率地協助她們改善泳技，讓游泳訓練不再是壓力，而是一種「突破自我」的享受。
游出自信與成就感：數據不只是數字，更是「我也可以」的肯定
「其實妳可以不用那麼堅強，可以更輕鬆地看待游泳訓練。」這句話聽來或許出乎意料，卻正是陳衍豪想傳達的訊息。他笑著說：「訓練並不是要女生變成超人，而是希望她們能更自在地完成游泳挑戰。FORM智能泳鏡就像一位溫柔的『隱形教練』，它不會苛責妳，卻能隨時在身邊支持妳。」
FORM智能泳鏡的聰明之處在於能即時顯示游泳距離、速度、划水、方向等數據，無論是初學者還是進階選手，都能更有效率地掌握自己的狀態，不必靠他人指導，也不怕被看見自己的慌亂。陳衍豪表示：「過去的風氣會鼓勵女性要獨立堅強，但其實也可以倚靠『FORM Swim智能泳鏡』這樣的貼心夥伴，讓自己輕鬆變好。」
FORM智能泳鏡的即時數據，讓游泳訓練成效看得到
「當妳發現今天的自己游得比昨天更好，數字呈現不只是數據，而是一種成就感。」冠馳業務經理劉孟真分享，有三鐵女選手反饋因為長期配戴FORM Swim智能泳鏡進行訓練，透過數據修正泳姿，不僅越游越順暢，也意外發現身形線條更緊實，漸漸開始敢自信穿上比基尼，也更勇敢面對鏡子中的自己。
劉孟真感性地說：「這就是自我要求的展現。女性在生活中往往身兼多重角色，職場工作者、媽媽、妻子，每一個身份都需要能量，但妳也可以選擇多愛自己一點，透過游泳鍛鍊身體之餘，在水中的寧靜與流動之間與自己心靈對話，讓自己繁忙生活的壓力尋找平衡。」
為何三鐵女選手都選擇使用 FORM 智能泳鏡？
談到女性參與三鐵運動的原因，劉孟真笑著說：「從我們的角度觀察，三鐵女性選手大致分成兩派。」一派女性純粹是因為「愛自己」，她們不一定追求舞台或成績，但是希望透過游泳讓自己生活更健康、心情更快樂自在。
另一派女性更積極，視運動為證明自己的方式。她們會挑戰三鐵、報名馬拉松，透過突破極限找到「我也可以」的自我肯定。但無論是哪一派，FORM Swim智慧泳鏡都將成為她們「聰明愛自己」的貼心夥伴。
女性三鐵選手Jane表示：「透過FORM Swim智能泳鏡，讓游泳訓練變得更精準、更安全。有些女生原本擔心自己游得不好，但看到每天的進步數據，信心就會慢慢建立起來，也就更積極的投入訓練，進而游出更自在、更強大的自己。」
FORM智能泳鏡贏得CT三鐵女選手的信任關鍵
Challenge Taiwan最迷人的地方，是它向來強調「每個人都能參與」的精神，也與女性運動的核心態度呼應，不是成為最強，而是成為更好的自己。賽場上，能看見女性選手互相打氣，觀眾為選手們加油的場景。這些一幕幕暖心畫面，是三鐵運動魅力的一部分，力量與溫柔並存的展現。
在這樣氛圍中，科技成為女性的最佳助攻。無論妳是準備初次參與三鐵賽事的女孩，或是正在備戰的訓練者，還是追求突破的三鐵女選手，FORM Swim的即時數據能讓妳降低不安、提高效率，清楚知道自己還剩多少距離、動作是否穩定、配速是否一致，讓妳游得更聰明、更安心，訓練變得更有方向，也更能在正式賽場上自在發揮，這就是「自信」散發的最佳狀態。
準備好讓FORM Swim智能泳鏡成為妳的溫柔助攻了嗎？
