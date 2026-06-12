專訪/上官明莉相信會更好 「演藝人員端午聯歡餐會散心變散財」 年初跌倒傷未癒 72歲了,身體假不了籲大家要小心！

上官明莉與池秋美/上官明莉提供

上官明莉提供

上官明莉過年前摔傷膝蓋、久未出門上週五逢華視主辦老三台(華視、台視、中視)三台的活動「115年關懷演藝人員端午聯歡餐會」，（5）日於台北彭園會館盛大舉行。該活動成為很多久未見面資深藝人的見面會。上官明莉年後摔傷，大概五個月沒出門，好友們叫她出來走走散心，沒想到變成散財。

慶端午活動，因為和好友相聚,中午聚完再續攤,等到要轉身返家，已是晚上9點，發現遺失手機、錢包、身份證等重要証件。 上官明莉說，這種事本來是不想講，可是覺得講出來，可以讓美女、帥哥們了解，但大齡就要慢,不急、不徐，不要有閃失（遺失物件）、跌倒，一定要健健康康活到老。她有感而發的說，72歲了,身體假不了，某些問題該出來的都呈現出來了，真的要小心！

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上官明莉在過年後，因為趕著看醫生，在醫院門口跌了一跤、當時就是趕看診才跌倒，所以摔的時候很痛、也不是很在意，看完診以後，才發現那一跤摔嚴重了,大概五個月沒出門。胡立武等好友都知道他的狀況，好意要她出來走走，看看老朋友會很開心。

那一餐是很開心,吃完飯以後他們就續杯咖啡,續完以後就繼續走路、飲茶，就在忠孝東路順成咖啡廳那裡，晚上9點，最後離開的時候由胡立武叫車送她和池秋美、上官明莉轉身要拿手機，要打電話道謝時，發現手機不見了，手機裡有健保卡、老人卡等。更慘的是錢包也不見了，上官明莉錢包裡面有8700元現金、除了身份証、提款卡(卡、卡、卡)各種刷卡、銀行卡都在，搞得好友大家頭暈眼花的、都跟著她急。第一個在現場的胡立武，就幫他報警，可是遺失東西的現場正好是監視器的死角，只看到她的身影，沒有看到其他。

連續做了十年老人公益演唱會的她，去年母親節，她甲狀腺腫大結節之後，暫時無法唱歌，她還帶領藝人，到新北萬里探視老人之家公益慈善演出，就只能用低音主持節目。今年因為受傷未癒，她只好暫停公益演唱會活動。母親節她本來是老人院有一場公益活動，但腳走路還會痛、肋骨也還沒有全好，所以暫時這一季的母親節活動，但六月份會去宜蘭天主教老人院。 上官明莉一如過往善良又堅強的說，「今年真的是屋漏偏逢連夜雨，但我相信一切會過去的。」