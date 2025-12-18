【專訪】不冒險才是最大的風險！MaiCoin攜聯邦銀搶進虛幣託管 打造新一代數位資產生態圈

回顧漫長的金融史，信任從來都不是唾手可得的單品。它是一種煉金術，必須經過時代風浪的反覆錘鍊，甚至是以危機為爐火，方能提煉出堅實的本質。如今，當比特幣 ETF 穿隧而出、RWA Tokenization （現實世界資產代幣化）的腳步聲漸近，台灣《虛擬資產服務法》的輪廓終於浮現，預示著數位資產正告別其早期的「蠻荒」形態。

在跨越金管會允許銀行試辦虛擬資產保管業務的這道門檻後，聯邦銀行不僅成為首家正式宣佈開辦的先行者，更選擇與台灣數位資產的拓荒者 MaiCoin 集團攜手。這不再僅是商業上的單純對接，更像是一場傳統金融與新創科技間，跨越界限的凝視與共舞。

法規的「後見之明」，如何追趕科技的「先聲奪人」？ 面對這道時代的命題，《幣特財經》向 MaiCoin 集團創辦人暨執行長劉世偉與聯邦銀行副總經理楊巨昌進行了深度專訪，而他們的答案，不是冒進，而是回歸最根本的紀律。

「不做」才是風險！有遠見的人從不等待時機成熟

傳統金融體系對待新創科技，總帶著些許遲疑。他們是秩序的守護者，自然深知風險的可怕與制度的重量。然而，在數位資產的浪潮前，觀望，本身已不再是穩健，而是一種策略上的保守與遲疑。

聯邦銀行副總經理楊巨昌的語氣沉穩卻決斷，他揭示了中型銀行的生存哲學：「大型銀行或許擁有觀望的資本，但對於聯邦這類『小而美』的銀行而言，最大的風險不是做，而是不做！」

這並非事後的戰略包裝，而是聯邦銀行一貫的行動哲學。從董事長林鴻聯早年堅定押注 Visa、Line Pay 等支付工具開始，就已展現出一種鮮明的態度：看準趨勢、願意承擔短期成本，換取長期價值。楊巨昌說，正是對新興金融科技的敏銳和先發制人，決定了他們在虛擬資產領域的步伐超前。

這份「不等待」的遠見，也成為聯邦銀行與 MaiCoin 攜手開拓虛擬資產業務的起點。雙方的合作，早在四年多前便已埋下種子。當時聯邦主動洽談美元信託合作，雙方一同推動本地美元買幣方案，成功突破監理限制，成為國內首批的創新實例。

這也並非單次的專案對接，更不是為了市場熱度所做的短期嘗試，而是一場從資本參與、產品共研、流程設計，到法遵、資安共同打造的長期共創。從初期以關係企業萊爾富參與投資，到今年由聯邦銀行出資高達 2,500 萬美元入股 MaiCoin 集團，雙方的關係已從「合作夥伴」進一步昇華為「產業共建者」。其間歷經監管政策、產業風向與市場條件變動，戰略方向始終著眼於打造 Web3 時代的金融基礎建設。

劉世偉回憶這段歷程時說得直白：「我們從來沒有把聯邦當成只是金主或投資人，而是真正的合作夥伴。我們雙方都投入非常多資源，從流程、法遵、資安、簽章權限、錢包治理到異常處理，每一個環節都經過非常嚴格的檢討與調整，等於也幫助我們團隊更上一層樓，往企業級、銀行級服務邁進。」

託管不是鎖保險箱，是體制內的升級與再造！

談到用來保管虛擬資產的冷錢包，許多人腦中浮現的印象仍是「一個離線 USB 裝置」，但對金融業來說，冷錢包不是一項裝置，而是一套涵蓋治理邊界與制度風險的設計工程。本次聯邦銀行與 MaiCoin 在虛幣託管業務的合作中，所採用的正是由 MaiCoin 旗下 AMIS 團隊設計的冷錢包保管解決方案，採用分片、多簽、全程離線操作架構。

「我們沒有因應新業務去增設新部門，而是讓既有架構動起來。但每個環節都要以既有金融業的標準來看，全都要符合銀行級規範。」楊巨昌指出，這次合作動員了聯邦銀行六大部門共同投入，包含資訊、風控、法遵、業管、行企與稽核，從基礎架構到稽核流程，全都重新設計。他們與 MaiCoin 共同制定了完整 SOP，鏈上查核、自動 AML 掃描、地址風險評級，到私鑰治理與權限分層，建立超越傳統金融的標準；在風控範疇方面，聯邦銀行也從關注交易風險，進階至掌握技術與鏈上風險，涵蓋資安攻擊、智慧合約漏洞、地址凍結與鏈上監控，建置銀行級「數位資產治理框架」，以嚴謹之資安標準、錢包治理、事件應變與稽核流程，為未來穩定幣、代幣化與跨境清算等業務奠定基礎。其流程建置的細緻程度，甚至連同業都上門來主動討教。

要從傳統 IT 思維轉向接受區塊鏈，要將新觀念融入既有模式固然不容易，作為「第一個吃螃蟹」的勇者，楊巨昌說承擔風險是必然，但他不認為聯邦銀行在冒險，而是在尋找銀行下一個成長引擎。因為科技浪潮不會等待，Web3 是未來十年的核心金融基礎，而數位資產與鏈上金融是未來的成長動能。若銀行完全不參與，很可能逐漸脫離未來的金融體系。

MaiCoin 則將此視為一次內部技術的全面升級，劉世偉坦言：「我們以前做的是研發，但這次有聯邦參與，才真正把AMIS 長年累積的密碼學專利，包裝成 Prime Brokerage 級的產品化解決方案。」

這是一個技術被體制馴服、同時也反過來提升體制標準的典範。它證明了本土新創有能力，在滿足傳統金融對嚴謹合規和內控流程超高要求的前提下，提供關鍵的數位資產保管技術，為台灣的金融科技發展樹立「黃金準則」。

未來，雙方也已著手規劃更進一步的保管技術可能，例如導入 MPC（多方運算）或 HSM（硬體安全模組）等線上化保管機制，讓整體系統能在保有安全性的前提下，進一步提升即時性與擴充彈性。

「還沒賺錢」的基礎建設：從託管出發，啟動資本市場的 24/7 升級工程

楊巨昌強調，選擇 MaiCoin，是基於其累積十年、具備合規文化、資安能力和用戶基礎的「篤實」。雙方從美元信託、虛幣託管以及紅利點數換虛幣，再到萊爾富零售端的生態系合作，推動虛擬資產真正融入金融與生活場景，也沉澱出一筆難以估量的互信資本。他們所共同推動的，早已超出單一產品範疇，更像是一場面向未來的制度沙盒實驗。在尚未有明確法規的環境中，提前建立制度、流程與底層技術能力。

「『價格』與『價值』之間有根本性的巨大差異！」劉世偉再次強調，目前虛幣託管、系統串接等工作，短期內都是投入、是成本、也是壓力，它們有價值，只是還沒體現成價格。

楊巨昌也強調，虛幣託管背後所涉及的創新，包括了流程再造、制度模擬與企業文化衝擊。而這些「還沒看到收入」的工作，恰恰是新金融體系的真正基礎建設。

劉世偉將這段時間定義為「資本市場的升級工程」，沒有這些基礎工程，就沒有資格參加未來的遊戲。他們追求的，是將金融市場的運作模式，從傳統的「週一到週五交易、每天幾小時」，進化成「365 天、24 小時，隨時交易、即時結算」的未來資本市場。

而託管服務作為信任的基石，奠定了後續所有業務延伸的可能，即共同構建一個宏大的「生態系」。

未來的金融，或許不一定長得像今天的金融。但我們可以知道，那些現在看起來還沒賺錢的事，正在悄悄定義，誰能留下來。