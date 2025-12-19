專訪》 不靠掌聲、只靠做事──陳南天談海外戰線到世台會的政治現場
[Newtalk新聞] 在台灣的政治敘事裡，台獨聯盟這個從海外遷盟回台的政治團體，近幾年仍是台灣活躍倡議台灣獨立的政治團體，甫繼續連任獨盟主席的陳南天，接受新頭殼專訪時回顧海外那段奮戰的日子，從 1960 年代的台灣同鄉會，到FAPA國會遊說團體、救援白色恐怖受難者的全美台灣人權會、訓練組織的非武力抗爭的URM（社會運動訓練），再到今天仍有具影響力的世台會年會，這些都是他眼中最具代表性的政治貢獻。
高知識密度的政治團體
台獨聯盟是擁有最多博士頭銜和大學教授的政治團體，過去我駐日大使許世凱、羅福全、駐巴西大使周淑夜及遠景基金會董事長陳唐山等，這些都是獨盟成員，還有一些在隱身於公職、教職、企業界的盟員。
陳南天說，在許多人眼中，海外的奮鬥，或許只是一段政治記憶，但從台灣歷史長河來看，那是台灣民主化最具代表性的起點。他在專訪中回顧，過去幾十年推動民主與台灣主體性的力量，很大一部分來自海外團體的努力，而那段歷史至今仍被忽略。
陳南天強調，無論是建立人脈、推動民主運動、支援國內異議者，海外力量都是最具代表性的一環。但即使如此，他語調平靜地指出：這些人從來沒有要求功勞，也沒有要求政治回報。
從美國校園開始的海外組織網絡
他先從 1960 年代說起。那不是國內運動最熱的時候，而是「在美國、全美國各個校園」，一個城市接著一個城市，一個大校園接著一個小校園，陸續成立台灣同鄉會。他回憶，那些團體乍看只是留學生的聚會，但實際上「台灣同學九成都是獨盟的人」。這股力量後來聯合起來，被稱為世界台灣同鄉會，範圍不只美國，也包含歐洲、日本。他強調：「都是留學生。」這種散佈、再串起來的模式，成了海外政治網絡最早的基礎。
走進美國政治體系的第一線
而在政治策略上，這些人也不只是談理念，他們往往是在第一線摸索如何進入美國政治體系。陳南天說得直接：「台灣人公共事務協會是在美國的國會外交遊說團體。」當時是由蔡同榮和陳唐山共同創辦的團體，這是一個功能性的團體只是把功能講清楚。他描述那段時期，海外台灣人「找美國那邊的關係、日本那邊的關係」，因為在國民黨時期「我們有很大的活動空間」。但民進黨執政後，許多民間團體直接「找政府」，不再透過海外網絡。不過他也補了一句，他們並沒有因此消失，而是「繼續與海外智庫聯絡，舉行研討會」。
人權不是口號，而是救命
陳南天說，「海外」不是口號，而是一套行動模式。而其中最不容忽視的一環，就是人權。他解釋，所謂人權行動，根本不是西式的修辭，而是救命。他說得很清楚：「更早以前，就是為了解救白色恐怖時代被壓迫，被關的那些人，我們成立了全美台灣人權會。」，成立者是前獨盟主席張燦鍙的夫人張丁蘭，熱心的同鄉與留學生通過這個人權團體，呼籲美國參議員營救台灣受迫害者。
世台會年會上的政治現場
當海外成為政治舞台時，另一個名字不得不提──世台會。他說，民進黨籍的歷任總統在世台會年會都會「視訊講話」。陳水扁更在日本舉行的世台會上講出那句被視為政治宣言的經典語句：「台灣與中國、一邊一國」。
「沒有成功，就不需要成績」
他補充說，這些場合總能看到「撐過去」的力量，但他不願把它化為是一種標榜，他說：「我不會把它拿來說我們的成績。」因為在他看來，「沒有成功，你也不知道成績。」
陳南天主席受訪時，維持一貫冷靜的語氣。對於外界會問「你們做了多少」，他的謙遜地說，獨盟通過海外團體「幫了很多忙，也做了很多事情」，但做完之後「就不會對外稱」，因為他堅持各個組織必須保持自己的獨立性。這不是推辭，而是一種政治倫理──協助不是附庸，支持不並非是屬性。
海外戰線留下的三項基礎
他談到獨盟過去扮演的海外角色，起碼做了做了三件事： 1.幫忙建立在地人脈。2.協助台灣民主運動。3.形成影響至今的基礎。讓台灣對國際各國遊說及當地台僑凝聚力，都發揮堅實基礎。
更多Newtalk新聞報導
堅哥又說話！王世堅批彈劾「離譜」：比擬袁世凱太重 只增朝野仇恨
彈劾賴清德只是在自嗨？他道破真相：除非倒閣重選不然不可能
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 261
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 35
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 7
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 8
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 193
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 9
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 32
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 13
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 152
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1