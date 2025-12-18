專訪／以悲傷為養分長大的失戀代言人 Atarayo自在回應：我們就是這樣啊！

日本樂團Atarayo每次來台都能感受到粉絲對他們的愛更強烈，也被大家超強日文程度驚豔。（必應創造提供）

日本樂團Atarayo由Hitomi、Takeo、Mashi組成，他們常被稱為「以悲傷為養分長大的樂團」或「令和世代的失戀代言樂團」，他們接受《鏡週刊》專訪，坦言「我們就是這樣啊！」團員表示，經常收到粉絲分享自己的故事，覺得被信任是一件很幸福的事。

上個月在台北二度舉辦演唱會，吸引了更多粉絲參與，兩天的演出讓他們感到幸福滿溢，尤其是與粉絲的距離比以往更近。Hitomi特別提到第二天全場的大合唱讓他們在監聽耳機裡聽得清楚，直呼「太厲害」。他們也笑說，每次來台灣都覺得粉絲日文超好，回想第一次來高雄音樂季時，上台前超擔心語言不通，結果粉絲的日文完美幫了大忙，讓他們十分感激。

日本樂團Atarayo難忘歌迷台下大合唱〈8.8〉，Hitomi說：「看到大家這麼喜歡，有寫出這首歌真是太棒了。」（必應創造提供）

從2023年高雄音樂季到2024年台北亞巡首站，他們感受到粉絲對他們的愛越來越強烈，是一種「互相吸引」的感覺。Hitomi說，每次來都覺得「大家好像更喜歡我們了」，因此也更努力想回應這份支持。Marcy補充，每次來都感受到粉絲的愛越來越滿，他們對台灣的喜愛也與日俱增。

Hitomi寫詞會為了尋找靈感出門散步。（必應創造提供）

作品中常出現「夜」「雨」「窗」「電車」等意象，團員表示這些並非特意設定，而是日常生活自然風景的一部分。Hitomi喜歡在夜裡散步，邊走邊尋找靈感，看到的景色會記錄下來，融入歌詞。她曾聽粉絲分享「台灣下雨很美」，自己在敦化北路一帶看到街景與樹影，也覺得特別漂亮。

Marcy也是夜貓子性格，有時滑手機滑到睡著。（必應創造提供）

Atarayo的組成最初是因為 Hitomi 把自己的demo上傳到社群媒體，後吸引了Marcy的注意，Marcy因此邀請Hitomi一起組團，接著再找來Takeo擔任貝斯手，樂團才正式形成。Hitomi是主唱也是主要作詞作曲，Takeo、Mashi也會一起發想，創作過程中也會有意見相左時，他們會坦誠討論直到達成共識。這次新專輯製作期間，他們合宿製作音樂，從中午坐下討論到深夜12點才完成雛型，整個過程從零開始討論旋律、節奏、編曲，但中間仍會休息、吃東西、放空一下，最終大家都滿意才結束。

Takeo許願明年再來台跟大家見面。（必應創造提供）

團名「Atarayoあたらよ」的意思是「夜晚美得令人捨不得迎接黎明」，三位成員也都是夜貓子；Hitomi曾住海邊，喜歡帶著吉他在海邊彈奏；Marcy喜歡宅在家裡滑手機滑到睡著，或開車出去夜遊；Takeo則說：「一直宅在家裡！」2026年即將來臨，他們最希望的願望果然是「多來台灣演出」，請歌迷耐心等待他們喔。

