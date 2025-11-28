專訪》便當小妹變成啦啦隊！小龍女群群：棒球是很酷的運動
味全龍小龍女成員群群，過去身兼多職，曾是便當小妹，也是YouTuber身邊的可愛小助理，因為愛上棒球應援的氛圍，決定踏入職棒啦啦隊，歷經半年的時間，終於從練習生成功轉為正式生，結果卻被爆料是位超級天兵，經常掉東掉西，讓學姊、同事們哭笑不得。
群群日前接受《中時新聞網》訪問，她也捨棄了過往氣質長髮，改以一頭俏麗短髮亮相，希望在感謝祭這天迎來全新的開始，給自己一個煥然一新的機會。
談到加入啦啦隊契機？群群開心分享初衷：「棒球是個很酷的運動！」看球後才慢慢愛上全場一起應援的氛圍，「真的很不容易，雖然台灣不大，但棒球卻越來越盛行，也有很多球迷願意假日帶著家人進場看球，我很喜歡！」
曾是職籃啦啦隊的群群，卻自爆是一名舞痴，直到成為味全龍的一份子，便決定下足苦功，每天歷經5、6個小時的訓練，紮紮實實跳完一整年，才逐漸跟上大家的腳步。雖然對自己今年表現不太滿意，但群群懷抱超大野心，不僅加強舞蹈，還希望成為一位會演戲，能上綜藝節目的全方位藝人。
群群也坦言，她不擔心自己會被擠下去，反而會覺得自己不夠好，「那就要把自己調適好，無論韓援或台啦，能被選進來的都是能力獲得肯定的，成就在於個人。」談到隊上崇拜的學姐，她立刻想到芮妮，想要學習對方認真經營社群的態度，另一位則是林襄，「她是我想要邁向的目標！」
有趣的是，群群自認多話、活潑、善良以及天兵來形容自己。此時，也被一旁的大學姐琪琪爆料很常忘東忘西，像是離開座位時，包包直接丟在原地，還有一次在斗六棒球場弄丟手機，其他隊友也在一旁點頭附和，「人去哪，手機丟去哪，拍MV也是，原地也再在找手機，每天都在找手機」。
最後，群群感性向朋友、粉絲們喊話：「謝謝你們一路上以來的支持，我的粉絲來自四面八方，有從高中支持我的、其他學校的同學，也有大學開始追蹤我IG的，還有後來在廚佛Fred那邊幫我累積的粉絲，謝謝廚佛，謝謝攻城獅的粉絲、味全龍的粉絲，以及支持我選棒球啦啦隊的朋友們。」
