專訪》兩屆市長拚縣長！林世賢揭彰化停滯真因：沒有人提出真正的產業戰略

力拼民進黨彰化縣長初選的彰化市現任市長林世賢，於專訪中揭露彰化停滯真因。 圖：林世賢提供

[Newtalk新聞] 爭取民進黨彰化縣長初選的現任彰化市長林世賢，從獸醫師、基層服務者到兩屆市長，擅長以數據和實務經驗提出產業藍圖。面對彰化八年藍營執政後的停滯，以及台中中科、精密機械園區的強烈磁吸效應，他在接受《Newtalk》專訪中直言：「彰化薪資全國墊底、人口流失最嚴重，但我們不是沒有優勢，關鍵是沒有人提出一個真正的彰化整體戰略。」

這一次，他端出的不是傳統政治語言，而是完整的產業結構轉型模型——離岸風電、綠能、國際海纜接點、Google亞太最大資料中心，再結合台灣地震風險最低的條件、交通樞紐優勢，打造「彰化成為全台算力中心」的戰略級定位。

「我們不是台中的附庸，彰化具備全球級算力條件」

林世賢不諱言，彰化多年深受台中吸走人才與薪資落差的壓力。但他反問：「到底有誰替彰化提出過完整的產業戰略？」他語速加快、手比著桌面逐項列出：第一，彰化擁有全台第一的離岸風電、第二大的太陽光電。「彰化再生能源占比已經達105%，而且離岸風電未來可做到四十到六十GW以上。台灣要的就是綠能，而算力中心更需要大量穩定綠電。」

廣告 廣告

第二，Google亞太最大資料中心就在彰化。「要做AI算力中心，你必須有巨量的data，Google已經在這裡。」第三，彰化天然災害風險極低，可避開斷層與海嘯威脅。「AI算力中心最怕斷電、淹水、地震，我們是全台最能避免系統性風險的地區。」第四，交通樞紐：兩條高速公路、山海兩線鐵路交會；第五，平坦海岸線可部署海底光纖與電纜，是國際連結的最佳入口。

他明確指出，AI算力中心業者已主動找上門，「NVIDIA、AMD、Supermicro、美超微、甚至Google，我都談過。他們需要綠電、需要資料中心、需要低風險，而彰化全部具備。」林世賢說得直白：「算力中心一定會在彰化誕生。唯一的差別是，縣長是否懂，也是否願意做。」

南北彰化分裂？林世賢：因為沒有人提出共同的戰略目標

外界常以南彰、北彰來描述城鄉落差，他一語道破核心問題：「那是因為彰化沒有共同的產業目標與戰略位置。沒有願景，自然分裂；有願景，產業自己就會整合。」

彰化的隱形冠軍產業強大，從五金、腳踏車零件、機車汽車零組件到金屬加工、模具、CNC，加上他近年成立的「無人載具大聯盟」已有近千名會員、上百家上市櫃公司參與，他認為：

「無人載具未來產值會超越半導體，台積電創辦人張忠謀、魏哲家都這樣說。彰化的製造底子這麼強，為什麼不跳進這個產業？」

因此，他提出全縣的共同目標「把彰化打造成『綠能AI科技首都』。」當AI算力進入傳產，研發、製造成為智慧化流程，南北彰化將在同一條升級路徑上融合。他說：「有目標，南北差異自然消失。」

林世賢是推AI算力中心落腳彰化，更大力推動無人載具大聯盟。 圖：林世賢提供

非洲豬瘟與禁止廚餘養豬：林世賢以獸醫專業直言「舊思維必須翻頁」

針對台中成為豬瘟破口、中央拍板禁用廚餘養豬政策，林世賢以多年牧場獸醫經驗直言：「廚餘養豬是過時概念，還被加上『黑毛豬比較好吃』的迷思，但營養學早就證明這是錯誤的。」

他指出廚餘問題只有兩個本質：成本的錯誤認知——廚餘便宜但風險極高，可能造成更大疫病衝擊。廚餘處理量化不足，政府未有效推動黑水虻、生物能化與源頭分類。

他語氣堅定：「以五億到十億的省成本，冒上百億的養豬產業風險，不值得。」他強調，未來必須以科學營養、基因分析方式飼養，才是現代化養豬產業必走之路。

對決藍營謝衣鳳？林世賢：立委三屆沒替彰化產業講一句話

談到國民黨可能的縣長參選人謝衣鳳與議長謝典霖，林世賢語鋒並不柔軟：「所有立委都三屆以上，彰化產業停滯這麼久，他們爭取了什麼？講過產業升級一句話嗎？」

他也不避諱拿自身形象對比：「我沒派系、沒靠山，選一任就拿全縣最高票，因為我能吸納中間選民與知識藍。」並批評一些政治人物只會在選舉時談產業：「我講無人載具大聯盟，他們竟然笑說『不如吃烤雞』。這就是差別：有人在看見未來，有人在停在過去。」

中央執政效應？林世賢：有包袱也有優勢，但彰化停滯是因為縣府錯失綠能潮流

他坦言中央執政有包袱也有優勢，但就彰化而言，最大問題其實在於縣府八年來的抗拒綠能：「中央推綠能，我們的縣長說那是『用愛發電』。結果彰化的綠能占比竟然不到三成，白白浪費了我們全台最強的資源。」若能與中央建立正向合作，彰化在綠電與算力產業的發展本可更快起飛。

千面看板 vs. 基層路網：林世賢：我走完26鄉鎮、591個村里，我知道里長在想什麼

被問到同黨兩位立委陳素月、黃秀芳看板遍布全縣，他淡淡一笑：「那是有錢人在選舉。我靠的是雙腳。」他自豪數據：走遍 26 個鄉鎮市、走訪 591 個村里長與 9,527 個鄰長直接互動

林世賢說，真正懂地方治理的人，知道里長的重要性絕對不是選舉才出現：「災難第一個到的是誰？里長。淹水第一個知道的是誰？里長。可是我們卻讓里長一年只能做10萬元的建設，怎麼可能？」

他表示，自己提出的「里鄰防災基礎建設制度」已獲得高度共鳴。

清廉與魄力：林世賢的政治核心

他最後強調，魄力來自清廉，來自你沒有派系、沒有利益、沒有包袱。若不清廉，哪來的魄力改革？林世賢更以「法務部清廉首獎」自勉，也作為政治最核心的信念。他說：「彰化要翻轉，不是靠話術，而是靠真正敢做事、懂產業、看得見未來的人。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AI五虎這兩檔 聯發科強攻車用 法人點名買進一次看

追查凱思金流進入深水區？現金車手斷點被查出？律師：三大反常直殺黃國昌