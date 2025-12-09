專訪》兩屆市長拚縣長！林世賢揭彰化停滯真因：沒有人提出真正的產業戰略
[Newtalk新聞] 爭取民進黨彰化縣長初選的現任彰化市長林世賢，從獸醫師、基層服務者到兩屆市長，擅長以數據和實務經驗提出產業藍圖。面對彰化八年藍營執政後的停滯，以及台中中科、精密機械園區的強烈磁吸效應，他在接受《Newtalk》專訪中直言：「彰化薪資全國墊底、人口流失最嚴重，但我們不是沒有優勢，關鍵是沒有人提出一個真正的彰化整體戰略。」
這一次，他端出的不是傳統政治語言，而是完整的產業結構轉型模型——離岸風電、綠能、國際海纜接點、Google亞太最大資料中心，再結合台灣地震風險最低的條件、交通樞紐優勢，打造「彰化成為全台算力中心」的戰略級定位。
「我們不是台中的附庸，彰化具備全球級算力條件」
林世賢不諱言，彰化多年深受台中吸走人才與薪資落差的壓力。但他反問：「到底有誰替彰化提出過完整的產業戰略？」他語速加快、手比著桌面逐項列出：第一，彰化擁有全台第一的離岸風電、第二大的太陽光電。「彰化再生能源占比已經達105%，而且離岸風電未來可做到四十到六十GW以上。台灣要的就是綠能，而算力中心更需要大量穩定綠電。」
第二，Google亞太最大資料中心就在彰化。「要做AI算力中心，你必須有巨量的data，Google已經在這裡。」第三，彰化天然災害風險極低，可避開斷層與海嘯威脅。「AI算力中心最怕斷電、淹水、地震，我們是全台最能避免系統性風險的地區。」第四，交通樞紐：兩條高速公路、山海兩線鐵路交會；第五，平坦海岸線可部署海底光纖與電纜，是國際連結的最佳入口。
他明確指出，AI算力中心業者已主動找上門，「NVIDIA、AMD、Supermicro、美超微、甚至Google，我都談過。他們需要綠電、需要資料中心、需要低風險，而彰化全部具備。」林世賢說得直白：「算力中心一定會在彰化誕生。唯一的差別是，縣長是否懂，也是否願意做。」
南北彰化分裂？林世賢：因為沒有人提出共同的戰略目標
外界常以南彰、北彰來描述城鄉落差，他一語道破核心問題：「那是因為彰化沒有共同的產業目標與戰略位置。沒有願景，自然分裂；有願景，產業自己就會整合。」
彰化的隱形冠軍產業強大，從五金、腳踏車零件、機車汽車零組件到金屬加工、模具、CNC，加上他近年成立的「無人載具大聯盟」已有近千名會員、上百家上市櫃公司參與，他認為：
「無人載具未來產值會超越半導體，台積電創辦人張忠謀、魏哲家都這樣說。彰化的製造底子這麼強，為什麼不跳進這個產業？」
因此，他提出全縣的共同目標「把彰化打造成『綠能AI科技首都』。」當AI算力進入傳產，研發、製造成為智慧化流程，南北彰化將在同一條升級路徑上融合。他說：「有目標，南北差異自然消失。」
非洲豬瘟與禁止廚餘養豬：林世賢以獸醫專業直言「舊思維必須翻頁」
針對台中成為豬瘟破口、中央拍板禁用廚餘養豬政策，林世賢以多年牧場獸醫經驗直言：「廚餘養豬是過時概念，還被加上『黑毛豬比較好吃』的迷思，但營養學早就證明這是錯誤的。」
他指出廚餘問題只有兩個本質：成本的錯誤認知——廚餘便宜但風險極高，可能造成更大疫病衝擊。廚餘處理量化不足，政府未有效推動黑水虻、生物能化與源頭分類。
他語氣堅定：「以五億到十億的省成本，冒上百億的養豬產業風險，不值得。」他強調，未來必須以科學營養、基因分析方式飼養，才是現代化養豬產業必走之路。
對決藍營謝衣鳳？林世賢：立委三屆沒替彰化產業講一句話
談到國民黨可能的縣長參選人謝衣鳳與議長謝典霖，林世賢語鋒並不柔軟：「所有立委都三屆以上，彰化產業停滯這麼久，他們爭取了什麼？講過產業升級一句話嗎？」
他也不避諱拿自身形象對比：「我沒派系、沒靠山，選一任就拿全縣最高票，因為我能吸納中間選民與知識藍。」並批評一些政治人物只會在選舉時談產業：「我講無人載具大聯盟，他們竟然笑說『不如吃烤雞』。這就是差別：有人在看見未來，有人在停在過去。」
中央執政效應？林世賢：有包袱也有優勢，但彰化停滯是因為縣府錯失綠能潮流
他坦言中央執政有包袱也有優勢，但就彰化而言，最大問題其實在於縣府八年來的抗拒綠能：「中央推綠能，我們的縣長說那是『用愛發電』。結果彰化的綠能占比竟然不到三成，白白浪費了我們全台最強的資源。」若能與中央建立正向合作，彰化在綠電與算力產業的發展本可更快起飛。
千面看板 vs. 基層路網：林世賢：我走完26鄉鎮、591個村里，我知道里長在想什麼
被問到同黨兩位立委陳素月、黃秀芳看板遍布全縣，他淡淡一笑：「那是有錢人在選舉。我靠的是雙腳。」他自豪數據：走遍 26 個鄉鎮市、走訪 591 個村里長與 9,527 個鄰長直接互動
林世賢說，真正懂地方治理的人，知道里長的重要性絕對不是選舉才出現：「災難第一個到的是誰？里長。淹水第一個知道的是誰？里長。可是我們卻讓里長一年只能做10萬元的建設，怎麼可能？」
他表示，自己提出的「里鄰防災基礎建設制度」已獲得高度共鳴。
清廉與魄力：林世賢的政治核心
他最後強調，魄力來自清廉，來自你沒有派系、沒有利益、沒有包袱。若不清廉，哪來的魄力改革？林世賢更以「法務部清廉首獎」自勉，也作為政治最核心的信念。他說：「彰化要翻轉，不是靠話術，而是靠真正敢做事、懂產業、看得見未來的人。」
更多Newtalk新聞報導
AI五虎這兩檔 聯發科強攻車用 法人點名買進一次看
追查凱思金流進入深水區？現金車手斷點被查出？律師：三大反常直殺黃國昌
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 64
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 42 分鐘前 ・ 61
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 2 天前 ・ 7
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 48
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 10
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 33
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
賈永婕自曝放風狂歡！小孩丟給小S回家驚見「1規矩全被打破」
台北101跨年煙火走過20年，現任董事長賈永婕8日在臉書分享自己的跨年回憶，回顧孩子從嬰兒一路長大的過程，也順道爆料與好友小S共度跨年的趣事。她笑說，過去有幾次夫妻倆想偷閒狂歡，就把孩子交給小S照顧，結果小S「直接破壞規矩」，讓孩子第一次吃泡麵當宵夜。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 14
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 3 小時前 ・ 13
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 121
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 500
中國耍流氓慘吃鱉！她笑揭是「台灣1戰術」養成：日本根本不吃這套
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出旅遊、進口禁令抗議。不過打擊無效，高市內閣支持度還創下新高，財經網美胡采蘋直言，台灣一直以來的忍讓，讓中國以為自己可以像以前那樣耍流氓卻慘吃鱉，大呼「天道好輪迴，善惡終有報。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 172
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 86
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 237
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 17 小時前 ・ 2
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 20 小時前 ・ 5