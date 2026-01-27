專訪》公園親吻詹懷雲「警察真的來了」！孫可芳：是我先看到你的

孫可芳、詹懷雲劇中大談姐弟戀。（彼此影業提供）

27歲的詹懷雲去年在《影后》以和楊謹華大談姐弟戀的「流氓」一角爆紅，在近期熱播中的影集《何百芮的地獄戀曲》也與劇中「肉食女」孫可芳談姐弟戀，兩人日前一起受訪，孫可芳表示，其實這部戲是先拍，拍戲當時詹懷雲就說他之後還要跟姐姐談戀愛，結果先播的《影后》讓他人氣暴漲，孫可芳忍不住笑喊：「是我先看到你的！」

孫可芳回憶，2年多前拍戲時，沒覺得兩角色之間有這麼多戀愛感，「但拍戲現場的女孩們，從服裝組、造型組、監製常圍著螢幕說『哇！好有火花』，但我們現場就像是哥兒們，幸好播出時所有人對我們的片段反應很熱烈，滿開心的，覺得有成功啦！」至於拍戲時是否對這弟弟有「心動感」？她笑答：「拍的時候他就很帥，也還沒拍《影后》，就是很純粹的好朋友，但他現在可是『流氓』，一不小心我就會被粉絲撻伐，壓力好大！」

孫可芳、詹懷雲劇中大談姐弟戀。（彼此影業提供）

詹懷雲還自曝兩人在公園拍攝第一次親吻戲時，就被附近民眾檢舉，連警察都來了。孫可芳說，因為那場戲是郭書瑤飾演的何百芮直擊他們親密接觸後驚訝大叫，「結果她叫太大聲，因為當時太晚了，我們就談戀愛談到被檢舉」。

是否會和老公劉冠廷一起看這部戲？孫可芳秒回：「先不要好了！」透露劉冠廷看第1季時，看到她飾演的克拉拉騎在龍語申身上、還有一些別的親密畫面，就問「可以這樣嗎？」，她回老公「你自己都全裸了」，她還跟監製說如果第3季有親密戲她可以，「為什麼大家都不找我親密戲？是我長得很不親密嗎？我真的很少拍戀愛、有粉紅泡泡的戲」。

孫可芳懷孕時曾胖了近30公斤，現已逐漸恢復產前身材。（彼此影業提供）

劇中的詹懷雲是她閨蜜的弟弟，孫可芳說，現實中她過不去的不是姐弟戀，而是對方是好朋友的弟弟，因為這挑戰她的道德觀，「克拉拉又是很亂的人，是我真的不行，會一直想說這可以嗎？是否很對不起好朋友？」她也問過劉冠廷：「如果你妹跟一個你的花心男生朋友在一起，可以嗎？」結果劉冠廷回：「我會揍他！」

從《影后》到《何百芮》都談姐弟戀，現實中的詹懷雲說，他不會特別排斥，「年齡不是問題，身高不是距離，現實中的我不會想這麼多！」孫可芳笑問：「如果對方身高195公分？」詹懷雲也搞笑回：「我會跟她一起去打籃球，報名街頭3打3！」

