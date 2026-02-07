專訪／剖析泰街頭的微觀宇宙 建築師查猜萬把曼谷街頭雜亂速寫成書

近日查猜萬來台參與台北國際書展，與讀者分享自己的街頭觀察學。（查猜萬提供）

在 2026 年台北國際書展泰國主題國相關系列講座中，建築師查猜萬．蘇汪薩瓦（Chatchawan Suwansawat）的《泰式街頭雜亂建築：建築師的 365 天城市散步速寫手記》，屬於非常特別的一場。由於他來台期間，與北農合作「凌晨限定市場走讀」活動，北農特別為他製作了一件宮廟背心。查猜萬先穿上它參與主題廣場的座談活動，呈現了他個人幽默的那一面。

曼谷啊，才不光鮮的日常一面

你對曼谷的印象是什麼？可能是開了又開的商場、人潮洶湧的四面佛、豪華酒店、追星演唱會⋯⋯那些適合度假的異國印象，是曼谷光鮮的那一面。不過查猜萬在個人步行、取材的過程中，蒐集了許多雜亂結構與景致，讓人看到庶民如何在日常生活中，因地制宜地調整這些結構，讓自己可以多忍受一些城市裡的生活。查猜萬關注的是日常生活，他的事務所名稱也取名為「Everyday Architect Design Studio」，正呼應著他的關注。

查猜萬長期在臉書分享這些速寫資訊，最後累積成書。（翻攝自查猜萬臉書）

在順序上，《泰式街頭雜亂建築：建築師的 365 天城市散步速寫手記》雖然是首部台灣版，其實是查猜萬的第二本著作。寫作上一本著作《曼谷見築》時，查猜萬累積了許多照片，但一時不知道要如何處理，於是把照片的關鍵字與功能輸入 Excel，慢慢整理之後，查猜萬發現了一種關聯性，開始畫圖速寫，再進一步思考該如何書寫，成書花了3年時間。

都市裡啊，找光遮陽，都有巧思

怎麼在都市裡找光、小販如何收折自己的攤位、藍色 PVC 水管簡直是萬用⋯⋯為什麼曼谷這些無法歸類的雜亂建築，會出現這些小巧思？由查猜萬的建築師魔杖一揮，竟突然有了魔法，讓人能看清這些結構背後形成的脈絡。

查猜萬有感而發：「這本書最終談的是『調適』，以及人在城市中解決問題的方式。因為曼谷並不是一個規劃完善的城市，它其實很混亂，於是人只能在這樣的狀態中不斷調整自己，也因此產生了某種城市性格。」查猜萬也提到，正是這種適應能力形塑了城市的性格。

查猜萬穿著特製宮廟背心出席書展活動，簽書會也吸引大批書迷排隊簽名。（唐千雅攝）

但查猜萬也笑稱，自己寫的東西並不主流。畢竟建築案的客戶來找他，所求的也是要美要好看的，或者想要極簡，他所在意的雜亂往往派不上用場。不過他也透露，有時還是用得到，因為他對建築的功能與調適有許多觀察，而那與人的生活氣味息息相關。例如在他所設計的翻修案「Din Daeng House」中，他規劃了一個融入空間的懸掛式掛桿，成為多用途的功能。那些街頭智慧，不只街頭用得上。

查猜萬為街頭攤車設計的「Street Vendor Grease Trap」。（翻攝 IG/everyday_architect）

這些觀察，他也希望能對社會有所助益。查猜萬從蒐集的數據與對小販習慣的觀察中發現，攤車停靠在路邊的方式會影響通行，且常將廚餘湯汁直接灌入下水道。於是他思考，城市是否能變得更好？他曾在曼谷設計週提出相關設計「Street Vendor Grease Trap」，讓攤商在不佔用過多空間的情況下停放攤車，並先行過濾汁水。雖然只是概念原型，但這些設計都來自他對都市雜亂建築的觀察。

查猜萬的《泰式街頭雜亂建築：建築師的 365天城市散步速寫手記》，除了是路上觀察學，更有著對都市結構及社會結構的反思。（大塊文化提供）

查猜萬接受並接收都市中的多樣性，理解與同理雜亂建築。念建築系出身的他，過去喜歡騎腳踏車，現在則偏好走路。造訪台灣期間，他也拍下許多自己感到好奇的景象。若想開始對生活周遭有更多觀察，查猜萬的建議是：「要好奇。」對那些平時不曾留意、覺得理所當然的事物提出疑問。比如走在巷口，看到某個東西被放在那裡，或是一盆花、一件物品的擺放方式，都可以試著問：「這裡發生了什麼事？」

一切，都可以從一個提問開始。

新書資訊

泰讚了吧！——泰國廣告、街頭建築與靈性繪畫的創作聯展

時間：2/1-3/1

地點：田園城市生活風格書店

展出藝術家：薩拉烏特・潘努（泰國視覺藝術家）、查猜萬．蘇汪薩瓦（建築師）、維猜（廣告創意總監）

