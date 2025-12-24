專訪／十年水晶控許哲珮推周邊禮包 親解「白水晶」能量

歌手許哲珮即將在這周六（26日）舉行演唱會，她也推出了專輯周邊禮包，身為10年的水晶收藏迷，這回還加入了親自「淨化」過的水晶，為粉絲提供療癒。而這股水晶風潮，其實早從歐美吹進亞洲名人圈。

許哲珮向TVBS鏡頭開箱周邊禮包。（圖／彭振棠攝）

許哲珮向觀眾展示了她的最新作品「我的樹洞裡可以悲傷」療癒儀式組，這套組合包含了完整專輯和多樣周邊。使用NFC掃描功能，粉絲可以發現滿滿創作彩蛋。組合中還有迷你儀式墊、情緒瓶，以及十張以歌詞延伸解析的卡牌，讓聽眾能更貼近許哲珮的音樂世界。

許哲珮特別強調，每位粉絲收到的白水晶都經過她親自清理和淨化，然後才送到包裝廠。每顆水晶的大小和紋理都各不相同，但能量都很好。她選用白水晶，並為每顆水晶加持，希望能給收到的人帶來最需要的療癒。

作為一位瘋水晶十年的資深收藏家，許哲珮的工作室擺滿了大小不一的晶石。她表示水晶不喜歡被關在抽屜或盒子裡面，所以她的水晶基本上是攤開擺放的，而且她會時常摸一摸，讓水晶淨化。

許哲珮帶來她的水晶蒐藏。（圖／彭振棠攝）

許多演藝圈朋友也加入了水晶收藏的行列。她透露會與Tizzy Bac的主唱陳慧婷交流，直呼對方對水晶的鑽研已達到中盤商程度，甚至可以自己擺水晶攤位。此外，許哲珮還考取了美國催眠師協會證照。楊丞琳和蔡淳佳也都體驗過催眠的奇幻療癒。

即將在週六於北流SUB舉行演唱會的許哲珮，計畫透過藍水晶帶來聲音的支持。除了許哲珮之外，偉晉、舒華和陳華等藝人也都是水晶愛好者。這股源自歐美的水晶風潮已經吹進亞洲，礦石中稀有的光芒為人們帶來安定及療癒。

