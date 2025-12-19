專訪》印太安全下的台灣抉擇 陳南天直言：最大威脅始終來自中國

台獨聯盟主席陳南天接受新頭殼專訪。 圖：朱蒲青/攝

[Newtalk新聞] 談到印太安全局勢升溫與美中關係緊張，台獨聯盟主席陳南天接著新頭殼專訪表示，現在的國際環境，確實已經和過去很不一樣了。他回顧，早年台灣在國際上的處境，與今日相比，有著截然不同的限制與挑戰，也正因如此，民間團體在不同時代，必須扮演不同的角色。

陳南天回憶，在國民黨執政、台灣官方對外空間有限的年代，許多關於台灣的國際倡議，只能靠民間團體自行撐起來。當時，獨盟成員在美國、日本各地奔走，試圖讓國際社會理解台灣的處境。隨著民進黨執政，政府本身已能直接與美國、日本等民主國家互動，許多過去由民間承擔的工作，如今可以由政府直接出面處理。

「這其實是好事。」陳南天直言，這代表台灣在國際上的位置已經不同了，但也意味著民間團體的角色必須跟著調整。他強調，這不代表獨盟要退出國際場域，而是選擇不與政府競逐外交舞台，轉而重視「有沒有真正發揮效果」，而不是是否站在第一線、是否被看見。

由70個民間團體日前在立法院舉行「支援前線-NGOs響應大罷免」行動記者會，出席者前排包括台灣轉型正義理事呂昱、人本教育基金會執行長馮喬蘭、黑熊學院執行長諸福銘、辜寬敏基金會董事長王美琇、台獨聯盟主席陳南天、台灣派聯盟副總召李川信、台灣社社長陳彩仁及辜寬敏基金會副執行長楊宗澧。 圖：林朝億/攝（資料照）

陳南天：深耕安保議題 持續撐起民間安全連結

在這樣的轉變中，陳南天也特別提到獨盟長期參與的「台灣安保協會」，並回顧這個組織已運作將近 20 年。他表示，協會早期是從台灣與日本之間的民間安保交流起步，後來隨著組織分工調整，台灣與日本各自成立相關組織，但彼此之間始終保持合作。透過台灣安保協會，獨盟成員長期關注台灣防衛、亞太安全情勢，以及中國對整個區域所造成的影響，並持續透過研討與研究交流，累積對安全議題的判斷。

陳南天也指出，獨盟並非只停留在理念層次，內部仍有人長期投入防衛與安全議題研究，包括武器與嚇阻效果的比較與分析。他強調，討論的核心其實只有一個問題──這樣做，究竟能不能真的阻止中國對台灣的威脅，而不是停留在口號層次。

談及區域安全視角，陳南天提醒，過去台灣在印太安全的討論上，往往集中於美國與日本，但其實像菲律賓等東南亞國家，在整個區域安全架構中同樣關鍵。不過他也坦言，無論是台灣社會的理解程度，或民間層次的實際連結，目前仍相對有限，推動起來並不容易。

對於國際連結的經營，他並不諱言，如今比過去更加困難。早年投入國際工作的夥伴逐漸退休，許多事情即使看得到方向，也很難一次到位。但他強調，正因為困難，反而不能什麼都不做，只能用現有的方式，一步一步撐下去。

由獨盟主席陳南天（左一）擔任主持人，邀請黑熊學院共同創辦人何澄輝、國際政治觀察家的斯坦及長期研究國際政治關係的詹明易，談「重塑國際秩序 ，川普2.0的國家戰略藍圖」。 圖：台獨聯盟提供（資料照）

陳南天：台灣最大也最根本的威脅就是中國

「對我們來說，有一件事情其實很清楚。」陳南天語氣平靜卻篤定地說，「台灣現在面對的最大威脅，還是中國。」他表示，在官方外交之外，獨盟能做的，就是以民間的方式，把該提醒的話反覆說清楚，把該做的工作一步一步撐下去。

陳南天也進一步指出，近年來獨盟在國際與國內行動上的一個重要工作重心，就是持續把「中國威脅」說清楚、說具體。他直言，對獨盟而言，台灣目前面對的威脅其實並不複雜，「最大的、也是最根本的威脅，就是中國」，這一點不需要再模糊處理。

他強調，中國對台灣的威脅，並不只是政治口號或抽象想像，而是涉及軍事、區域安全與整個印太局勢的現實問題。也因此，獨盟在討論安全議題時，並非只把焦點放在台灣本身，而是放在中國對周邊國家、以及對整個區域所造成的連動影響。

陳南天坦言，台灣社會長期以來，對中國威脅的理解仍然不足，很多時候停留在情緒或標語層次，卻沒有真正去思考「如果真的發生，會怎麼發生、會帶來什麼後果」。因此，獨盟近年來不論是在國際連結或國內行動上，都希望透過研究、討論與實際說明，讓風險不再只是抽象概念，而能被更具體地理解。

