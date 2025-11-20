專訪／台大學霸放棄千萬股票！陳雪甄曾是「基因改造」高材生 兒子作品也入圍金馬
以《人生海海》入圍金馬最佳女配角的陳雪甄，其實是台大學霸！她接受《鏡報》專訪時透露，她大學念的是園藝景觀學系生物科技組，甚至考上生物科技研究所。陳雪甄坦言，如果繼續走這個領域，「我現在可能有好幾棟房子與千萬股票，因為我是學基因改造的。」但她卻在進研究所後一個月放棄，去了英國念當代表演藝術碩士。
陳雪甄從小就熱愛表演，「我小時候最有名的劇團就是果陀劇場，那時候在台中沒有太多戲劇可以看，包括舞蹈表演我什麼都看，連長笛演出我也去看，我太愛表演藝術，不管什麼類型，我就是想要坐在下面沉浸其中。」
她下課跑劇場、看各種演出，但也乖乖照著父母的期望，考上台大往有前景的領域發展，但直到上了研究所，她才發現自己不能再為了去符合周遭人跟社會的期待，放棄自己熱愛的表演藝術。
一口「馬來腔」被副導演打槍
陳雪甄在《人生海海》中飾演華裔馬來人，開拍前她靠著Youtube影片自學馬來話，沒想到一到馬來西亞就被副導演打槍：「妳這個太刻板啦，我們不會這樣講話啊。，那些講話方式是搞笑用的。」
陳雪甄說自己學語言很慢，只剩10天就要開拍，她只好把自己徹底變成馬來人。先把電腦、iPad所有頁面都改成馬來西亞的節目、音樂和財經新聞，並大量研究馬來西亞的歷史跟文化，從福建話、閩南語的呼吸，到說話夾雜馬來語的習慣與邏輯，去找到嘴巴肌肉用力、呼吸力道和節奏感，才找到符合當地口音的「質感」。她坦言：「因為我就是沒有語言天分，我其實很難只是靠模仿就成功。」
從弟弟身上學習長照經驗
電影中陳雪甄飾演的「水雲」是父親的主要照顧者，她分享這個角色的某些經驗，是從自己弟弟身上學來。「在我真實的家庭裡，我弟弟是主要照顧者。我從他身上看到很辛苦的那部分。我父親現在有點失智，我發現弟弟有找到去面對這個困難的方法。就是他很愛跟女兒開玩笑，然後被他小孩捉弄，他也樂此不疲，我覺得他獲得一個很好平衡，多多少少我也從他身上看到了水雲的一些影子。」
兒子迷上哈利波特入圍金馬短片
陳雪甄除了當演員，也同時擔任表演指導，她笑說自己10歲的兒子自從看了《哈利波特》後就迷上表演，也知道媽媽是教表演的老師，但自己不會去教兒子怎麼表演。
「看機緣，我沒有刻意要去栽培他，但如果說今天有朋友的作品覺得合適，那我不排斥。身為演員跟表演指導，我會心疼孩子去做一些很辛苦的表演，所以對我來講就是緣分。」
陳雪甄透露，入圍本屆金馬62最佳動畫短片的《螳螂》就是他兒子配音的，「我有問他『你要不要表演？』他就想了一下說：『嗯，可以啊！』但他會自己畫漫畫，然後組樂高、拍停格動畫，我覺得他比較導演個性一點。」
