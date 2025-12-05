（專訪）台片《泥娃娃》票房破億回本了！導演解孟儒曝續集有譜：要看楊祐寧

監製連奕琦(左起)、蔡思韵、楊祐寧、解孟儒、陳亮材出席《泥娃娃》活動。(記者胡舜翔攝)

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《泥娃娃》上映58天，票房終於破億，成為2025年第3部破億台片，導演解孟儒受訪坦言超乎預期，表示這是他的第一部電影，本來就希望穩扎穩打，如今確定回本，沒有讓公司賠也讓解孟儒鬆了一口氣，更希望未來能以「泥娃娃宇宙」為目標繼續邁進。

票房開紅盤，解孟儒不諱言相當開心，語氣中也聽得出他的雀躍。不過電影在破億的最後一哩路一度停滯不前，解孟儒坦言，電影拍攝成本4000萬成本，但並未加上後期特效以及宣發費用，不過票房過了8千萬就讓他放下心中大石，直呼是他的好運氣，「對我來講，8千萬對投資人、對公司有交代，故事能走多遠，我每天都看票房，有時候會覺得票房開得滿特別、滿調皮，不讓你失望，又不讓你超乎預期，慢慢的走。」

解孟儒是剪接出身，前陣子與後期團隊開了個小殺青酒兼慶功宴慶祝，希望接下來能與演員、宣發團隊好好吃個飯，聊聊對續集的想法。《泥娃娃》最後埋了不少伏筆，解孟儒認為這個故事的發展性還很多，像是最後面張軒睿飾演的阿生一角留了3張符咒，有無限的可能性。

監製連奕琦(左起)、蔡思韵、楊祐寧、解孟儒、陳亮材出席《泥娃娃》活動。(記者胡舜翔攝)

至於是否會邀請楊祐寧、蔡思韵、張軒睿等班底演出，解孟儒指出：「每個角色都有好的登入、登出方式，希望他們有真正很有價值的落幕，目前我不會輕易放過他們，甚至為民哥我都覺得沒說死，希望發展下去，露個面把他完成的更好。」故事最後楊祐寧為保護妻子而犧牲、遭到封印，被問到楊祐寧是否會在續集復活？解孟儒笑說：「那要看楊老闆想不想醒來。」

隨著票房開出佳績，解孟儒不諱言，想要繼續擴張「泥娃娃宇宙」，年後會正式啟動後續規劃，「我心裡面很想(拍續集)，票房也給監製、老闆很大的信心及熱情，證明做這件事情有被看見、有正面回饋，有心思繼續做。」不過一切的續集正式發布，都還是要由公司確認，不過目前都已經有了共識。

