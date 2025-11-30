專訪／「吃悲傷長大」卻誕生快樂小狗！Atarayo親曝私下互動

日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）。（圖／必應創造提供）





日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）日前來台舉辦巡演 ，結束後接受了《EBC東森娛樂》專訪，雖然歌曲多以深沉感傷旋律擄獲無數樂迷，但歌手兼吉他手的Hitomi居然是T人，而吉他手Marcy成為「快樂小狗」，本人還開心的說要和粉絲們分享。

Atarayo被稱作是「吃悲傷長大的樂團」，Hitomi講述名字取自於日本《萬夜集》，主要就是覺得夜晚太美好，如果天亮就太可惜，希望歌迷用同樣的心情去聽他們的作品，每一場演出都像夜晚一樣讓人捨不得結束，能讓人反覆回味。

廣告 廣告

日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）主唱Hitomi。（圖／必應創造提供）

日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）主唱Hitomi。（圖／必應創造提供）

對於歌曲創作，Hitomi都會從「自己的悲傷」或「身邊人的悲傷」出發，把那些情緒慢慢消化後轉化成作品，不過被詢問SNS上粉絲們的經歷是否會成為靈感之一，Hitomi則表達不會，創作時主要仍是以自身或身邊親近的朋友為靈感來源。

即使要寫他人的故事，也會再詢問對方更細節的情緒，並且經過自己的消化，才會變成歌詞，不會直接把故事照搬，而是把那些情緒再組合、再詩意化，最後變成自己的歌。

日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）貝斯手Takeo。（圖／必應創造提供）

日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）貝斯手Takeo。（圖／必應創造提供）

聊及此次新專輯《泡沫之夢化為幻影》，主要是以「夢境」為一個大主題，也放進了很多生與死的議題，3位成員也坦認在1年半前有名支持他們的人離世，讓他們對於人生更有不一樣的感受，

從組合組成、出道至今，詢問到Hitomi、Marcy和Takeo的相處方式，其實3人的性格都非常不一樣，提及MBTI時候Hitomi是ENTP，令人意外的是T人，詢問她創作時候如何「共感」，她則表達自己屬於理解事情很快，可以將情緒處理好順理成歌詞的性格。

日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）吉他手Marcy。（圖／必應創造提供）

日本新世代療癒系樂團Atarayo（あたらよ）吉他手Marcy。（圖／必應創造提供）

而Marcy是ENFP，也就是大家所說的「快樂小狗」，聽見這個解釋時候，他瞬間大笑，非常開心的表達就是自己，還笑說會跟粉絲分享；Takeo則是INFP，也就是「小蝴蝶」，本人也羞赧的笑了笑。

雖然性格都不一樣，但卻意外互補，也因為感情很好，所以才能彼此坦承地溝通，詢問有沒有因為Hitomi的「T」而受傷時候，Marcy坦言說還是有過，「但Hitomi很有領導性格，所以會給人信賴感。」

這次是Atarayo第3次來台，被詢問到對台灣粉絲的印象，則表示：「台灣的粉絲就是最棒的！大家都眼睛閃亮亮的看著我們，也都會跟著唱」，而對於美食部分，Marcy除了之前熱愛的牛肉湯，此次更愛上了「黑松沙士」，而得知有「加鹽」口味，更是激動表達要嘗試。



【更多東森娛樂報導】

●心繫香港大火！周潤發、楊紫瓊確定不出席《2025 MAMA》

●指香港大火因「中國偷工減料」 甄子丹妻慘了 刪文急道歉

●想當百億女婿？吊車大王直呼「1原則」 力寵女兒選擇

