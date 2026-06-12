（專訪）《吃桌》爆火藥衝突！陳隨意當場開吼 遭導演「2度強行架離」

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〔記者傅茗渝／專訪〕三立跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》耗資上億打造，首播即創佳績，成功將台灣辦桌文化推向國際舞台。然而光鮮亮麗的畫面背後，主持團隊在高壓錄影環境下幾近崩潰，總舖師歌手陳隨意接受專訪時首度揭密幕後不為人知的火藥味。

陳隨意揭密《請世界吃桌》錄影現場幕後秘辛。(記者胡舜翔攝)

陳隨意回憶12月在雪梨低溫錄影現場，由於時間緊迫，平日以好脾氣著稱的他竟當場情緒失控、口氣大聲，導演、製作人見狀立刻衝上前，兩度將他強行拉離現場，並當面告誡：「你不應該對師傅這樣子這麼大聲。」

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事後陳隨意坦言：「錄影當下很急，不經意講出來的其實沒有那個意思，我只是想趕快確定好。」他將此事放在心上，私下找師傅道歉，解釋自己「因為趕，所以口氣比較大聲」。沒想到傳統師傅大器回應：「我沒怎樣啊！」更因收到這份道歉而整晚輾轉難眠，隔天反過來向陳隨意道歉。

陳隨意揭密《請世界吃桌》錄影現場幕後秘辛。(記者胡舜翔攝)

主持團隊磨合過程同樣精彩，陳隨意點名搭檔藍正龍「比較有自己的想法」。雪梨辦桌試菜時，調味比例原本依照阿南師的傳統手路菜規格，藍正龍卻一再堅持「肉絲太多了」。陳隨意一開始想敷衍應付，只象徵性拿走兩三根肉絲，但藍正龍完全不買單，最終硬是要求去掉三分之二的肉絲份量，陳隨意只能苦笑妥協。

最爆笑的是，陳隨意自爆家中竟然沒裝第四台，首播當天只能請經紀人用手機視訊對著電視畫面，讓他在電話另一端「克難收看」整整兩小時，還順便免費客串起節目解說員。

他也苦笑透露，第一集錄影時擔心冷場,「把畢生會的冷笑話全都拿出來了」，講到隋棠和藍正龍都直呼受不了。沒想到正片剪輯節奏極為緊湊，三、四天的錄影精華被濃縮再濃縮，他賴以救場的冷笑話最終「一秒不剩，全數遭剪」

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