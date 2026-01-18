專訪》合作12年成最強後盾！郭彥均感謝鍾欣凌「人生最幸福的事」

郭彥均（左）、鍾欣凌互相傾訴這些年的陪伴。（鄧博仁攝）

鍾欣凌、郭彥均一起主持兒少節目《超級總動員》超過12年，2人不僅是戰友也是無話不談的好友。談起這些年的相處，好感情的他們在互虧對方同時，言語中仍帶有滿滿的感激，也不忘放大對方優點，「我們2個有點像是相知相惜，彼此看著彼此長大」；郭彥均更說，可以跟鍾欣凌合作，是他人生中最幸福的一件事。

郭彥均列舉鍾欣凌在這12年裡拿到3座戲劇金鐘獎的戰機，而最讓他佩服的，是鍾欣凌始終像他剛認識時那樣親切，「她有影后的樣子，卻沒有影后的架子，真的非常非常貼心，她是我很值得學習的的一個典範」，笑虧鍾欣凌可能忘自己是影后，也忘了家裡擺放很多獎座。

廣告 廣告

鍾欣凌（左）、郭彥均對彼此都是讚賞。（鄧博仁攝）

郭彥均出道多年仍保有赤子之心。（鄧博仁攝）

鍾欣凌首座金鐘獎，是2001年以《Dr. 酷》拿下兒童少年節目主持人獎，她也在這20多年主持多檔節目、尾牙活動。她卻坦言，她到現在還是覺得「主持很難」，「其實真正好的主持人是盡量留話給對方，可是我因為演舞台劇，會很怕有空白的時候，所以我常把自己搞得全身冒汗」。

而每次跟郭彥均或是跟趙志強搭檔，都是她最安心的時候，因為她知道不管發生什麼事，他們都會幫忙圓場。她特別感謝郭彥均一路上的相伴，也總在她需要幫助時，不用等她出聲，就會主動伸出援手，「有次兔寶（鍾欣凌大女兒）來上節目，郭彥均就說『妳很緊張喔？』然後他用開玩笑的語氣跟小朋友們說『待會乖一點喔，好好錄影』，他都看得出來我需要什麼」，鍾欣凌也自嘲，她當天緊繃到最後一刻，直到走進化妝室才徹底鬆懈。

鍾欣凌的善良親切深受大眾喜愛。（鄧博仁攝）

郭彥均（左）、鍾欣凌的革命情感已經讓他們不能失去對方。（鄧博仁攝）

很巧的是，最讓鍾欣凌感動的，也是郭彥均出道至今都保持初衷，「他這幾年都沒有變，可以講說他沒長大，他一直擁有他的赤子之心，保持初心這件事真的很難」。

而郭彥均這些年對待事物的成熟態度，更成為她的人生導師：她透露，因為郭彥均跟老婆之間成熟又甜蜜的相處，進而影響到她的婚姻觀，讓她跟老公陳清河始終維持著戀愛熱度。

更多中時新聞網報導

學測登場 數學A歷年最難 解題解到懷疑自己

隨機殺人引恐慌 藍營力推加重刑責

游鴻明4月北流開唱 女兒當推手