專訪／吳念軒到《百分之一相對論》當NPC「狀況外」 宋偉恩翻白眼：來亂的
標榜「不能NG」的沉浸式節目《百分之一相對論》，不僅考驗探員的腦力與體力，連擔任NPC的藝人們也狀況百出。導演郭方儒在受訪時分享了拍攝現場的各種意外笑點，其中吳念軒以NPC身分加入解謎過程，卻因為「太投入」而產生意想不到的化學反應，讓現場探員一度崩潰，也成為節目中最真實的趣味環節。
吳念軒「假裝提示」 讓探員全卡關
導演透露，當時他突發奇想，讓吳念軒以NPC身分跟著探員解謎兩天，但卻故意沒給念軒正確答案。宋偉恩無奈吐槽：「念軒根本來亂的啊！他講得好像他知道、在提示我們，我那時候完全不知道他其實不知道謎底。想起來實在是大翻白眼，心想真的不要鬧了，會 Delay。導演則笑說，但念軒他本人倒是蠻樂在其中的，很好笑。
悶熱鐵皮屋卡關一小時 探員險炸裂
提到延誤進度，宋偉恩對「歡迎來到黎明別館」單元的艱辛記憶猶新。當時大家被關在沒有冷氣的鐵皮屋暗房中，由於高溫與解謎壓力，讓他差點喪失行為能力。導演解釋：「那個空間隔開，必須解完謎才能進入有冷氣的地方，他們熱到沒耐心，連簡單的東西也會卡住。在小房間裡擠六個人卡一小時，那種壓迫感真的會讓體感時間變得非常長。」
導演分析，其實去外面玩密室，一個小時都可以玩一整個主題了，所以在一個房間卡一個小時其實是久的，對探員們來說體感會更長，加上沒有冷氣，探員們就沒耐心，很多小地方就沒注意到。「歡迎來到黎明別館」單元是宋偉恩認為四個單元中解謎難度最高的。
實境節目體現團隊成長 潘君侖被迫長大
儘管困難重重，導演也見證了探員們的成長。當初的「大腦擔當」陳零九離開後，由黃偉晉接棒，團隊氛圍也隨之改變。導演觀察到：「這對團隊是加分，因為有人離開，像潘君侖就必須轉向解謎定位，大家都有點被迫長大的感覺，不能再只是仰賴某一個人，每個人都進化了。」
