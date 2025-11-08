（專訪）周冠威拍「香港三部曲」有藍圖！下一個《十年》講到哭：想拍電影到死

周冠威聊到香港未來《十年》，忍不住哽咽。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／專訪〕曾執導香港反送中紀錄片《時代革命》的導演周冠威，帶著新作《自殺通告》來到台灣宣傳，恰巧今年是他參與的電影《十年》上映10周年，被問到下一個十年會拍出什麼樣的電影？周冠威表示，希望到時候香港已經好了，能夠帶著小孩講述當年的歷史，跟他講述眼淚的意義。

昨天專訪的地點選在放置不少魏德聖歷年來電影之道具、海報的「特有種商行」，周冠威也主動與記者聊起魏德聖，「魏德聖是我非常仰慕的導演，很想像他一樣，尤其是《海角七號》帶動台灣市場的活躍，我想像魏德聖一樣，把香港電影帶領到很活潑的景象，很想學習他對大夢想的追求。」

對於《香港三部曲》，周冠威也很有想法。(記者王文麟攝)

魏德聖的《臺灣三部曲》計畫講述跨越約400年的台灣歷史，被問到如果是他來操刀《香港三部曲》，會想要拍出怎麼樣的作品？雖然這個提問很突然，不過周冠威很有想法，他點出1967年、1989年以及2019年三個時代，1967年是文化大革命，香港仍在英國殖民時期，爆發了六七暴動；1989年發生了六四天安門事件，是周冠威政治上覺醒的年代，「我覺得到現在還沒有一部六四的電影出現，這是我的夢想。」2019年反送中則是他親身經歷過的社會運動，「在我拍完《時代革命》紀錄片之後，我想要拍一個關於社運的劇情片。」

其實在拍完《時代革命》之後，周冠威在香港找資金四處碰壁，「不是我去得罪他們，而是香港公司不跟我合作，其實私底下很多香港老闆明確表示非常支持我，但我沒辦法說出來。」

電影《十年》由5部短片合成，分別由香港導演伍嘉良(左起)、周冠威、歐文傑、黃飛鵬、郭臻執導。(資料照，記者胡舜翔攝)

周冠威參與拍攝的電影《十年》在2015年上映，該片涉及香港人權、自由的討論，而周冠威執導其中一個短片《自焚者》。該片被外界封為是「香港預言書」，周冠威也點頭如搗蒜，表示《自焚者》中有人因為追求自由公義而逝世，2019年時確實有很多抗爭者犧牲，當然他也不願意見到這一幕。

被問到如果要拍下一個《十年》，10年後的周冠威會拍出什麼作品？周冠威表示，「如果我要拍十年之後，希望香港環境已經好了，《時代革命》在香港電影院第一次公映，我要帶小朋友講述當時的歷史，跟他講眼淚的意義。」講到這裡，周冠威也忍不住眼眶泛淚。被問到10年會不會還在拍電影？周冠威信誓旦旦的說：「對！我沒有想放棄，我想要拍到死，剛剛講的那些我都還沒拍，不知道10年、20年及30年會不會拍出來，但我想要慢慢完成。」

周冠威表示不會放棄電影，還有很多都還沒拍。(記者王文麟攝)

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

