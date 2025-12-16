專訪》唐玲罹癌男友竟要她「安樂死」！抗癌成功力拚2事助癌友

唐玲6年前發現罹患胃癌四期，抗癌多年獲重生。（唐玲提供）

唐玲6年前發現罹患胃癌第4期，癌細胞還轉移卵巢，熬過僅「4.5％」的超低「5年存活率」，她抗癌成功後重生，積極投身公益鼓勵癌症病友，獲得第17屆抗癌鬥士獎。她日前受訪時表示，正在全心準備考健康管理師，上個月已通過初階、12月考高階，明年3月還將出書分享抗癌經驗，「我這6年做了太多事，有很多心得，從一開始以為只有死路一條、嚇得屁滾尿流，到現在好了，這是我想要出書整合心得與想法的原因，因為有太多病友都太想要知道這歷程」。

唐玲表示，想考健康管理師，主要除了能照顧自己也想陪伴其他病友走過艱難的抗癌之路，「他們都會把我當成傾訴對象，講自己身體的事給我聽，但我學美工出身、靠演藝吃飯，常常聽不懂。現階段，陪伴他們好像變成我的使命，所以我出席健康講座、醫病活動，讓他們得到同理的安慰、不會覺得孤單，更深一層了解痛苦在哪。上個月考取初階證照後，就有健身房的健康中心想聘請我去當顧問！」

至於新書，則因她近期正專注於準備考證照而稍微延遲寫書進度，「書名可能會叫《癌後更美麗》之類的吧！因為我得了癌症反而讓人生回到正軌、完整了自己的靈魂；之前只想追求名利、沒有自信、不愛自己，一直用外在去填滿自己的價值，但現在愈來愈不一樣了，我為了要活下去，不得不一樣！」

她自我檢討以前生活習慣不好，作息不正常，壓力大就暴飲暴食、常吃醃製物，還有胃幽門桿菌的問題，但因為缺乏知識，許多生活習慣都在踩雷。回望這6年的抗癌過程，坦言真的是身心靈「多管齊下」，發現照顧好心情、良好作息是最基本的，「我是2019年確診，去年520時取消重大傷病卡，但醫生不會跟你講你康復了，是我自己解讀我健康了，其實多方面都還是要很注意」。

唐玲坦言自己還是想要拍戲，但拍戲對體力負荷大，必須找出平衡點，不能再像以前拼死拼活都要去拍戲、有工作就接，甚至日以繼夜軋戲，不會跳鋼管舞說會、不會游泳還是下水，現在的她不會勉強自己，一天只安排一件事，不給自己太大壓力，「我還是很愛工作、做自己喜歡的事，但如果沒有好好吃飯、睡覺、運動，身體會跟你抗議」。

至於感情生活，50歲的唐玲說自己現在沒時間談戀愛，「已經空窗好久，生病之後也結束一段奇怪的關係」，對方是10幾年前曾交往過再度復合的香港人，兩人談了一段時間遠距異地戀，後來她才發現對方根本是個愛說謊的騙子，聽到她生病，對方反應竟是「我又不是醫生，去陪妳也沒用，等妳好得差不多我再去陪妳」，結果連她動手術的重要時刻也沒出現，甚至跟她說：「我要是妳，我不會治療，我會去環遊世界、去安樂死。」讓她超傻眼。

此外，對方還聲稱自己已離婚、沒小孩，後來唐玲從共同朋友那裡得知他不僅有小孩，還疑似根本沒離婚，給她看的竟是假的單身證明，原本他還假裝自己很有錢，自稱每年繳的稅比她1年收入還要高，卻在得知她生病後開始哭窮，「我這才醒過來，發現他從頭到尾不是一個好人，如果不是生病，可能很多事、很多人還是看不清楚」。

