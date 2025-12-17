專訪》啦啦隊宮鬥劇！TinTin赴韓無緣出道 親撕「練習生黑暗面」

tintin分享，在韓國當練習生的痛苦時期，形容宛如宮鬥劇天天上演，大家各懷鬼胎充滿心機。（圖／팅팅tintin授權提供）

台灣啦啦隊文化紅遍國際，近幾年成功吸引大批韓國啦啦隊女神來台發展，大放異彩。不過，有位台灣女孩TinTin逆向輸出，卻是飛往韓國圓夢。在韓國啦啦隊奮鬥的台灣女孩TinTin，因為一通電話幸運獲得機會和徐賢淑、朴騏良兩大女神同隊表演，也掀起台灣球迷一大討論。但個性看似樂觀、積極的TinTin，曾歷經過痛苦的練習生時期，還因此罹患憂鬱症，雖然最終挺了過來，卻無緣組團出道的機會。

時間回到5年前的大學暑假，TinTin和朋友飛到韓國學習語言，結果幸運獲得星探挖掘，卻也掀起家庭革命，「妳就不要回來了！」反對的背後也藏著家人的憂心與不捨，就怕TinTin承受不住韓國演藝圈的龐大壓力。但TinTin仍決心留在韓國發展，開啟長達2年的練習生時光，怎料卻碰上疫情攪局，接連被迫換了3間公司，組團出道的計畫遙遙無期，更慘遭霸凌。

宮鬥劇天天上演！TinTin赴韓當練習生慘遭霸凌

TinTin語帶沉重地分享，曾有段期間，所有人就像宮鬥劇一樣，天天上演誣陷、內鬥、排擠等戲碼，而自己正是被霸凌的其中一位女孩，再加上語言不通的關係，意外讓她罹患憂鬱症。不過，TinTin回想至今卻充滿感恩，感謝這些霸凌者，讓她的韓文在短短3個月內突飛猛進，大量苦讀韓文，只為了吵架吵贏對方。

也因為有了這些遭遇，TinTin更加淬鍊，把它當作成長的一部分。殊不知加入啦啦隊後的生活竟變得如此幸福，不只姐姐徐賢淑、朴騏良的照顧，團員們彼此互相尊重、互相幫忙，公司也對大家相當照顧，因此，TinTin很願意在隊內任勞任怨，享受啦啦隊的菜鳥時光，經常和大家打成一片。

TinTin反而感謝當初那些霸凌者，讓她韓文獲得爆發性成長。（圖／팅팅tintin授權提供）

無緣韓國組團出道！TinTin：不會難過了

談到會不會後悔沒有組團出道？TinTin則說，當時她也了解公司難處，因為疫情關係，大家收入都沒那麼穩定，計劃也不斷在改變，再和第三家公司說再見後，已經不會難過了。反而是經紀人充滿愧疚，哭著向她道歉，並告知要解散的消息，結果TinTin還反過來安慰對方。

記者也好奇詢問，那當初那些霸凌的成員，目前有在螢光幕上嗎？TinTin則說，他們都沒有出道，畢竟年紀還小，只能靠這樣的方式競爭，無奈的是公司知道卻也無法改變什麼。幸好其他公司對她很好，團隊氣氛融洽，大家還揪團跑去隔壁學校球場打棒球，度過一段難忘時光。

如今，TinTin在韓國順利成為啦啦隊後，也遇到了非常好的經紀公司，而且隊上還有兩大傳奇女神徐賢淑、朴騏良照顧，讓家人徹底放心，相當支持TinTin的發展。

