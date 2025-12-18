專訪／喜翔太愛《百分之一相對論》急問導演：先拍影集好不好 宋偉恩見「大咖演員」當NPC超驚訝：他很貴

《百分之一相對論》導演郭方儒與探員宋偉恩。董孟航攝

全新沉浸式實境解謎節目《百分之一相對論》即將與觀眾見面，這部耗時多年籌備的作品，標榜結合「戲劇」與「實境」雙重體驗，帶領探員與觀眾進入充滿台式文化的故事場景。導演近日受訪時透露，節目中的四個單元皆為原創劇本，更在籌備過程中獲得資深影帝喜翔的強力支持，讓原本因進度受阻而感到沮喪的創作團隊，重新燃起信心。

導演深受資深演員喜翔鼓舞。董孟航攝

喜翔力挺原創劇本，導演深受鼓舞

導演回憶，第一、二單元中間曾因故停工一年，當時心情相當低落。沒想到資深演員喜翔在讀過劇本後，竟主動詢問：「這個故事我好喜歡喔，我們拍影集好不好？」導演坦言，身為創作者，當別人真的看到創作本身，並給予「我知道你在幹嘛」的回饋時，就是最大的成就感。他透露每個單元腳本都厚達100多頁，未來確實有潛力發展成12至20集的影集作品。

宋偉恩驚嘆，NPC都很大咖。董孟航攝

温昇豪驚喜現身，宋偉恩直呼：他很貴

除了喜翔，節目也邀請了眾多重量級演員擔任NPC（非玩家角色）。探員之一的宋偉恩透露，當他在現場看到温昇豪時簡直不敢置信，驚呼：「昇豪哥很貴耶！」他佩服温昇豪即便錄影到深夜、沒時間睡覺，依然展現專業演技詮釋老師一角，讓現場瞬間充滿偶像劇質感。有趣的是，旁邊的新人學生NPC還在玩老哏「可是瑞凡」，氣氛相當熱烈。

訪問時，宋偉恩才知道臨演們都有戴耳機聽指令。董孟航攝

無NG實境考驗，NPC藏耳機大有玄機

由於節目強調「無NG」的沉浸感，導演組為了在不破壞氣氛的情況下調度探員，在NPC身上藏了不少祕密。導演笑說，直到今天宋偉恩才知道，所有女性NPC的髮型如果是遮住耳朵的，其實都是為了藏無線耳機聽指令，「像第二單元的女生穿和服、學生NPC的髮型，都是因為要藏耳機，讓我們可以在場外隨時控管現場運作。」

喜翔（右2）收到腳本後很喜歡，還問導演能不能拍影集。映底子國際傳媒股份有限公司提供



