（專訪）國民女友163braces撞臉TWICE彩瑛 浪漫重儀式感稱男友「慵懶的獅子」
〔記者陳慧玲／專訪〕26歲的「163braces」吳朵芸，被網友封為新一代「國民女友」，她在YouTube頻道的總點擊超過5千萬次，和歌手男友李浩瑋交往6年，自爆：「我是計劃型人格，浩瑋是慵懶的獅子。」
常有網友說163braces長得很像韓國人氣女團TWICE成員彩瑛，談起和男友李浩瑋的相處，她說：「我超浪漫，有儀式感，快到他生日會提前計畫，但他常會忘記，注意力不集中，我習慣了。」她坦言以前有盲點，「覺得都是我在付出，但現在覺得付出是快樂的，我發自內心快樂，計畫比當下還快樂！」
除了推出《海螺記》專輯，163braces明年1月30日還會在Zepp New Taipei舉辦「海螺記」造船計劃台北站演唱會，談到創作，她說男友是「最後的大秘寶」，如果有問不到的卡關地方，最後才會問李浩瑋，「想站在同個地方看同一片風景，想先自己努力，不行再問他。」
163braces是很多年輕學子的偶像，她自己也有追星經驗，「我喜歡甜約翰，會坐客運去看他們專場演出，還送餅乾給團員，他們每張專輯我都有買，還請他們簽名。」
除了創作、唱歌，163braces說自己不排斥演戲，男友常稱讚她表情超多，兩人穩定交往，但她透露：「我會害怕被求婚，我會怕尷尬。」除了當歌手，她最想當的是漫畫家，「我愛看漫畫，國中時也加入漫畫研究社，最喜歡《海賊王》裡的魯夫。」
