專訪／在紐西蘭旅遊突然接到電話 退休6年中將季連成毅然扛下全民防衛重任

歷任陸軍第八軍團指揮官、國防部參謀本部副參謀總長及陸軍副司令的行政院政務委員季連成，在此次花蓮光復鄉的救災事件中，將軍人使命必達的執行力與公務體系的溝通協調能力展現得淋漓盡致，讓原本粗估要花2個月的時間完成災後復原工作，得以在20天內達成。

季連成從小立志當軍人，高中畢業後直接考取陸軍官校就讀，歷練過排長、連長、營長等基層職務，在2015年擔任陸軍第八軍團中將指揮官，負責南台灣的戰備整備，當年台南爆發嚴重的登革熱大流行，疫情長達6個月，季連成當時就進駐台南，派兵協助台南地區的清消，才讓疫情減緩，當時就與時任台南市長的賴清德建立友好關係。

2016年初，一場霸王級寒流造成南部地區的養殖魚類凍死，漁業損失高達新台幣30多億元，許多業者無力處理魚塭中的死魚，造成惡臭難聞，最後南部縣市長請求軍方支援，季連成連夜完成兵力整備，立即展開清理任務。

剛完成凍死魚的清理任務，隨後在2016年2月6日發生的高雄美濃地震，導致台南永康的維冠金龍大樓倒塌，釀成115人死、96人傷的慘劇，當時季連成也率國軍弟兄前往救援，讓賴清德再度見到季連成的執行力而印象深刻。

雖然季連成擁有軍事戰略的學經歷，2017年甚至還因時任國防部長馮世寬的「提升三軍聯合作戰能力」政策，在陸軍司令部副司令的任內調任到海軍，擔任海軍副司令3個月，隨後在2018年於陸軍副司令任內以60歲屆齡退伍，無緣更上一層樓晉升上將。

退伍後的季連成則是陪同家人，以「遊山玩水」方式彌補在軍旅生涯中對家人的虧欠，直到2024年正在紐西蘭旅遊期間，才接獲電話告知要接任賴清德政府的行政院政務委員一職，督導內政部（災防、消防、空勤、役政、民政、移民）、海洋委員會（海巡）與國防部等業務，並擔任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書，全力推動建構台灣的全社會防衛韌性。

季連成打破歷史，成為退役中將出任政務委員職務的第一人。談起60歲從軍職退伍，退伍6年後再以66歲之齡接任行政院政委一職，季連成接受《鏡報》專訪時笑說，當他在紐西蘭接獲徵詢電話時，「還不知道政委是要做什麼的」，但他覺得自己還能為國家做點事情，於是義不容辭答應。

季連成說，畢竟自己已經退休，人生歷練充足，當時思考的不是個人，而是在想自己能為國家做多少事情。

面對軍人與公務體系職務的角色轉換，季連成說，軍務與公務是一體兩面，若熟悉軍務工作，要轉換為公務是很容易的，但其中不一樣的是軍隊可以一聲下令處理，公務體系則不行。

季連成坦言，自己說話方式不一樣了，「以前是命令的口吻，現在是溝通的口吻。」公務體系需要溝通，而溝通的時間比軍中的命令下達，可能要更多點時間，軍人1天可以做好的事情，他會給公務員1週時間。

雖有不少人拱季連成出來參選花蓮縣長，但他也微笑說道「我不會去的」，因為他本身不是政治人物，不是來選舉，是來做事的。



