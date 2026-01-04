專訪》型男主廚張楷奕愛犬UOMO走失竟爆紅！鍾瑶也為牠連上警局3天

張楷奕的愛犬UOMO去年11月颱風天逃家走失竟意外爆紅。（張楷奕提供）

具演員身分的型男主廚張楷奕參與大型廚綜《星廚之戰》，雖然前期就黯然離開賽事舞台，不過酷帥外型讓他獲得不少矚目，除了他因節目被更多人看見，養了快4年的愛犬「UOMO」11月時在颱風天走失6天，竟因此爆紅成小網紅，當時熱心網友們還組了一個群組進行天羅地網的協尋，成員多達1000多人，連好友鍾瑶都為了「UOMO」連續3個晚上去警局看監視器，還差點騎腳踏車冒風雨上街找狗。

張楷奕說，因為UOMO平常跟貓咪住在一起，可能學貓咪想要鑽到高處，但他家的貓是不會往外跑的，「當時因為颱風加上樓下在裝修，牠害怕緊張到抓破紗窗，可能覺得不行了、急著要逃出去，結果卡在紗窗，倒掛在欄杆後掉下去，這一幕還被對面髮廊的人親眼目睹」。狗狗不見後，他和友人及許多熱心網友到處找狗，去廟裡拜拜，也請教寵物溝通師，「拜拜擲筊都是好的結果，說牠離家不遠，溝通師說牠覺得自己太醜了、不想出來見人，牠有潔癖，我知道牠不會躲水溝」。

後來UOMO是在走失的第6天早上7點找到，「第5天晚上，有一個女生看到疑似UOMO跑過去就打給我，但我過去時牠已經不見了，後來在附近公園溜滑梯處有個女生突然拿出一張照片問是牠嗎，我凌晨4點多跑去警局看附近監視器，後來在某飯店後方防火巷樓梯發現躲在1樓半的UOMO，當時是早上6點多。叫牠名字、聽到牠從逃生梯跑下來的聲音，我才趕快翻牆進去救牠」。

張楷奕慶幸UOMO身體機能滿好，找到牠時居然只有嘴巴有輕微擦傷，「看上去很健康，毛居然還很亮，一副老神在在的模樣，還很會撒嬌」，他開心感動哭了之餘，不忘開玩笑說：「很想扁牠！牠應該也有嚇到、有學到一課，希望牠銘記在心。」

張楷奕家裡以前是做油漆工程，曾養了1、20隻狗和很多雞、鴨，身邊朋友都知道他很愛狗、愛動物，UOMO就是兩個月大時被棄養在水溝，他特別跑到彰化去領養回來的。他感動地說，可能是有積德，所以太多人一起來幫忙，Threads上還有網友形容那幾天全台北愛狗人士大概都在幫忙找狗，他一位高雄刑警朋友也說「我女兒走丟都不會有那麼多人來幫忙找」，對於這麼多的溫暖，他真的超級感動，「當時颱風要來了，我工作多又正在拍戲，每天輾轉難眠，牠走失那天我在私廚，煮一煮還躲在中島後偷哭，終於體會何謂愛莫能助、無能為力，所以才趕快發文請廣大網友幫忙。

兼具演員、主廚身分的張楷奕上《星廚之戰》後，酷帥外型受矚目。。（張楷奕提供）

他說，UOMO回家後，他除了帶牠到之前拜過的各大廟宇展開還願之旅，也有點想辦小型感恩見面會請大家吃喝致謝，「以前每年都會和朋友一起辦二手拍賣，還是讓UOMO自己擺一攤？」他笑說：「UOMO現在比我紅，帶他走在路上常會被問『牠是UOMO嗎』，台北市愛狗、愛動物的人真的很多，找不到牠的那幾天回家後很心急，但一想到台灣人真的很善良溫暖，就會感動到掉淚」。

