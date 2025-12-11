專訪／《大濛》選角內幕曝！堅持柯煒林出演 陳玉勳：他是全劇最苦的人
記者王培驊／台北報導
陳玉勳執導新片《大濛》（A Foggy Tale）正在熱映中，以臺灣白色恐怖時期為背景，描繪 1950 年代台灣庶民在時代巨變中的生活樣貌與情感。片名取自台語「罩雺」（Tà-bông），象徵霧與迷濛，也呼應劇中大量雲霧意象。導演近日接受《三立新聞網》專訪，首度揭開選角背後的故事與拍攝時的點滴。
談到飾演趙公道的柯煒林，陳玉勳笑稱：「我覺得他國語退步很多，演了趙公道之後又更退步了。」不過他也坦言，一開始確實相當擔心：「電影《濁水漂流》裡他是乾乾淨淨、白白帥帥的，但《大濛》需要的完全是另一種質地，我真的猶豫過要不要換掉他。」但最終他相信柯煒林的可塑性，「我覺得他一定可以做到」，進而與對方「纏鬥了很久」，一路磨到角色成型。
至於為何會找一位香港演員（柯煒林）搭配一位美國長大的演員（方郁婷）演出 40 年代的台灣故事？陳玉勳說，兩人都是第 58 屆金馬獎時他身為評審時就很喜歡的演員：「可能當年沒得獎，我對他們有種虧欠。」他透露，方郁婷在《美國女孩》中的眼神深深觸動他；而柯煒林身上有種「野獸感」，完美符合他心目中的趙公道。
劇中趙公道原本設定為山東人，勳導笑說，因為自己找不到適合的年輕演員，最後才將角色改為廣東籍，「讓香港人演廣東人也很合理。」至於阿月與姊姊邱秀霞的台語腔調一個嘉義、一個台北，則是劇情需求，「我台北的親戚都跟9m88講一樣的口音，我可以掛保證。」
拍攝期間，劇組住在台南某大學宿舍，氣氛熱鬧又融洽，但兩位主角因住在民宿而常被笑說「跟大家分開很可惜」。導演透露，柯煒林拍片時壓力大到常常跑來討論，「他真的最苦，我們對他要求很高，他又很在意我對他的看法。」加上劇組每天收到劇組人員捐的食材、烤串等宵夜，「後來發現他變胖了！」相反地，方郁婷因角色需求必須「黑一點」，在嘉義拍久了卻變白，「美術組還要趕快把她塗黑。」
談到片中老年趙公道仍由柯煒林演出，而阿月則由潘麗麗飾演，陳玉勳解釋：「因為趙公道在故事裡消失了很長一段時間，如果換成年紀大的演員，那條情緒會斷掉。所以我一定要他本人化老妝演。」他強調，情感連結是這段故事最重要的核心。如今電影正在熱映中，陳玉勳看到柯煒林的反饋與觀眾的喜歡，也打從心底替他開心：「他真的很努力，現在看到影迷喜歡他，我覺得他的辛苦終於有回報。」
